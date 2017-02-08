El Bab'ta DEAŞ saldırısı: Şehit ve yaralılar var

El Bab'ten yine acı haber geldi.169'uncu gününde olan Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında sabah saatlerinde El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik yürütülen operasyonlar sırasında DEAŞ teröristleriyle askerlerimiz arasında çatışma çıktı. Çatışmalarda 2 asker şehit oldu, 15 asker ise yaralandı. Yaralanan askerler tedavi için Kilis Devlet Hastanesi'ne sevkedilirken, şehit askerler ise helikopter ile Gaziantep'e getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri de DEAŞ saldırısına ilişkin açıklama yaptı. TSK açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 8 Şubat 2017 sabah saatlerinde DEAŞ terör örgütü ile süren çatışmalar esnasında 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 15 kahraman silah arkadaşımız ise hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralılar derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz."
ŞEHİT CENAZELERİ GAZİANTEP'E GELDİSuriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ militanları ile yaşanan çatışmada şehit olan 2 askerin Türk bayrağıyla bakrılı cenazeleri, helikopterle Gaziantep'e getirildi. Burada sağlık görevlileri tarafından ambulanslara taşınan cenazeler, otopsi işlemleri için morga götürüldü.
Bu 2 şehitle birlikte Fırat Kalkanı harekatının 169'uncu gününde şehitlerin sayısı 58'e yükseldi.