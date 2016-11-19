El konulan FETÖ okulunda gizli kamera bulundu

Eskişehir'de FETÖ'ye ait olduğu gerekçesi ile kapatılan daha sonra da Milli Eğitim'e devredilen okulda gizli kamera bulundu

El konulan FETÖ okulunda gizli kamera bulundu

Eskişehir'de Fethullahçı Terör Örgütü'ne ait olduğu gerekçesi ile Özel Samanyolu Ümit İlkokulu kapatılmıştı. Okul daha sonra Milli Eğitim'e devredildi ve Milli İrade İlkokulu adı ile eğitime yeniden başladı. 

Okulun müdür odasında yapılan bir incelemede ise duvardaki 2 lambanın içinde gizli kamera olduğu tespit edildi.

Dün akşam okulda temizlik yapan görevliler aplik tipi lambalarda gizli kamera olduğunu farketti. Durum polise bildirildi. Okul müdürünün odasında inceleme yapan mniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kameraları sökerek Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #eskişehir #fetö okulu
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