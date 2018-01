Emekli olduktan sonra 50 ülke gezdiler

Emekli olduktan sonra ‘Gezgin ruhlu emekli iki kadın’ sloganıyla yola çıkan Nuran Pek ve Ayşe Aktepe, emekli maaşıyla 50 ülkeyi gezdi

63 yaşındaki Nuran Pek, emekli olduktan sonra, ‘Emekli olup bir kenerda oturmayalım’ diyerek arkadaşı Ayşe Aktepe ile birlikte bir karar verdi. Sırtlarına aldıkları çantayla sadece emekli maaşıyla dünyayı dolaşmak yola çıktılar. Avrupa gezisi ile başlayan bu macera toplamda 50 ülkeye ulaştı. İki gezginin şimdi ki hedefi ise Avustralya oldu.



Emekli olduktan sonra bir maceraya atılmak istediklerini belirten Nuran Pek, “Hem arkadaşım hem de ben gezmeyi seven araştırmayı seven insanlarız. Emekli olduktan sonra bir köşeye oturup ‘ah biz emekli olduk bir köşeye oturmayalım’ dedik. Buna ne yapabiliriz diye düşündük yabancı dilimiz de yoktu. Lisanı yollarda geze geze öğrendik. Kendimizle barışık genç kalmayı öğrendik. 63 yaşındayım hem geziyoruz, hem de sağlıklı oluyoruz. Doktora vereceğimiz parayla geziyoruz” dedi.



Sırtlarına aldıkları çantayla sadece emekli maaşıyla dünyanın her yerini gezdiklerini belirten Pek konuşmasında şunları söyledi:



“İki bayan sırt çantasıyla dünyayı geziyoruz. Hem torun bakıp hem dünyayı gezen bir bayanım. Biz iki arkadaş sırt çantasıyla sadece emekli maaşımızla tüm dünyayı geziyoruz. Emekli maaşıyla nasıl gezildiğini bu şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar 50’ye yakın ülke gezdik. Çok güzel anılarımız var. Hem torun bakıp hem de gezebiliyoruz. Orada hosteller de yada aile yanlarında kalıyoruz. İki kişilik harcamamız 15 Dolar’ı geçmiyor. Bunun içinde kalacak yerde dahil. Onun dışında yemeklerimiz gayet ucuza gelebiliyor. Biz bu zamana kadar Güney Amerika, Afrika, Asya, Avrupa’nın bir çok noktası ve Amerika’yı gezdik.”