En Güzel Transformers Çantaları

Transformers serisi sayesinde birbirinden farklı robotların dünyasına konuk oluyoruz. Hatta bu ziyaretin ardından onları kendi hayatımıza da konuk ediyoruz dersek yalan söylemeyiz

Özellikle erkek çocuklarının robotlara olan ilgisini biliyoruz. Fakat Transformers bir robot oyuncağından çok daha fazlası. Her robotun belirli karakteristik özellikleri var. Çocuklarımız da kendi karakterlerine yakın olan robotlarla daha iyi anlaşarak onları en yakın arkadaşları gibi görüyorlar. Tabi ki, en yakın arkadaşlarının her zaman yanlarında olmasını istiyorlar. Okulda bile. Oyuncak robottan değil, çocuklarımızın okuldaki en büyük yardımcıları okul çantalarından bahsediyoruz.

İlk olarak autobotların bir numaralı yıldızı Transformers 5: Son Şövalye filminde karşımıza çıkan Optimus Prime karakterinin anaokulu çantasından bahsedelim. Optimus Prime hem fiziksel hem de mental olarak çok sağlam ve güçlü liderlik özelliklerine sahip bir robot. Bu özellikleriyle de çocuklarımızın karşına çıktığı ilk andan itibaren yoğun ilgiyle karşılanan bir robot oldu. Tıpkı abileri gibi minik dostlarımız da Optimus Prime hayranı. Bu yüzden onları da düşünerek Optimus Prime anaokulu çantası minik dostlarımızın okul hayatlarında atacakları ilk adımda yanlarında olmayı bekliyor. Düşünsenize oğlunuz okul ve öğretmen kavramıyla ilk kez tanışıyor ama en sevdiği oyun arkadaşı Optimus Prime yanı başında.







Transformers 5: Son Şövalye filmiyle kalbimizde taht kuran Bumblebee karakterinin kabartmalı okul çantası erkek çocuklarınızın ilgi odağında. Bumblebee robotların da duygusal taraflarının olduğunu bizlere en güzel şekliyle göstermiştir. Bu yüzden çocuklarımız kendilerini ona çok daha yakın hissediyorlar. Bumblebee kıvrak hareketleri ve şirinliği ile çocuklarımızın okul yollarını hareketlendiriyor. Kabartmalı özelliği sayesinde de Bumblebee’nin adeta canlandığına şahit olan çocuklarımız büyük bir heyecanla okula gitmek, ödev yapmak isteyecek. Çünkü artık yanlarında en sevdikleri oyun arkadaşları Bumblebee var.



Yine bir Bumblebee çantasından bahsetmek istiyoruz. Bu sefer ki bir öncekinden biraz farklı. Daha çok Bumblebee sarısı ve siyah renkten oluşan bu çanta ile çocuklarımız her zaman Bumblebee’nin gücünü hissedecek. Ayrıca bu modelin çocuklarımız tarafından en çok tercih edilen model olduğunu biliyor muydunuz? Hem kullanışlı ana ve yan cepleri sayesinde hem de gösterişli duruşuyla çocuklarımızı etkilemeyi başarıyor.



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