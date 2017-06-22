'Enayi' dövmeli o tasarımcı konuştu; "Uyuşturucu satıcısı değil,sokak gözlemcisiyim"

Dün Beyoğlu Tarlabaşı'nda sokakta baygın halde yatan genç kıza, uyuşturucu verdiği iddia edilen "enayi" dövmeli o adam Doğan Haber Ajansı 'na (DHA) konuştu.

Alnında "Enayi" yazan dövmesi bulunan Adem Akkoç. Selçuk Üniversitesi Moda Tasarımı Öğretmenliği mezunu 30 yaşında. Kendisini 'Bukalemun Fikir Sanat Moda' akımının öncüsü olarak tanımlıyor. Özel tasarımları var. Ve sokaktan ilham aldığını söylüyor."Kesinlikle uyuşturucu satıcısı değilim. Önce terziyim. Moda tasarım öğretmenliği mezunuyum ve tasarımcıyım. Kendi atölyem var. Sokağı yaşıyorum. Sokağı sokaktakilerle yaşıyorum. Bu benim için paha biçilmez birşey" diyen Akkoç dün yaşanan olayı da ayrıntılarıyla anlattı.Baygın halde bulunan kadınla caddede 15 dakika önce tanıştığını uyuşturucu kullandığını öğrendiğini ifade eden Akkoç,"Onun bana söylediği kadarıyla ailesi çok varlıklı. -Neden böyle bir batağa düşüyorsun- dedim. Hiç kimse nedenini sorgulamıyor. Hiç kimse gerçekten yardımcı olmuyor. Tarlabaşı'nda sokak çocuklarıyla sohbet ediyordum. Yanımıza geldi, 'ne içiyorsunuz' diye sordu. Konuşmaya başladı. Sonra ben dedim ki sen ne içiyorsun. O da dedi ki ben taş (bir çeşit uyuşturucu madde) içiyorum. Ben dedim ki 'manyak mısın taşa güç mü yeter. Nasıl bulup içiyorsun. O da bana 'çalışıyorum, buluyorum' dedi. 100 kişiyle karşılaşır, konuşursunuz. Ama bir tanesinin öyle vurucu bir duygusu vardır ki, o hepsini alır gider. Siz sadece onu anlıyorum diyerek anlamış olmuyorsunuz. " diye konuştu.Üç yıldır sokakta yaşayanlarla empati kurmak adına onlar gibi yaşadığını söyleyen Akkoç, " Yanlış anlaşılmasın. Ben sokağa çıkın, alkol için, uyuşturucu kullanın, şöyle yapın, böyle yapın diye bir telkinde bulunmuyorum. Bu benim sosyal deneyim. Çok aksi bir durum olmadıkça müdahale etmiyorum. Çünkü o zaman iş doğallıktan çıkıyor, kurgu oluyor" dedi."Sokağı anlamayan hiç kimse sanatçı olamaz" sözünü tekrarlayan Adem Akkoç, " İronik bir durum. Yaklaşık 3 yıldır sokağı, sokaktakiler gibi yaşıyorum. Bu sanatımın bir parçası. İnsanları anlamak ve empati kurabilmek. Herkes diyor ki empati kurabiliyorum. Onlar gibi yaşamadığınız sürece onlar gibi sokakta yolunuza bakmadığınız sürece empati kuramazsın.Türkiye şartlarında yüzündeki kalıcı dövmelerin kabul görmediğini söyleyen Adem Akkoç, dünkü olayda, görgü şahitlerinin kendisini uyuşturucu satıcıolarak tarif etmesinin nedenini de dövmelerine bağladı. " Ömrümün sonuna kadar gururla taşıyacağım dövmelerimi" diyen Akkoç anlındaki enayi yazısını, " Enayinin şöyle bir şeyi var; eğer hayatta iyi niyetliyseniz bir şekilde enayisiniz. Kime karşı zaafın varsa, bu bir şekilde suistimal ediliyor" diye açıklarken gözyaşlarını da" Çıtanın gözyaşları onlar. Bizim gibi insanlar eğer çok yüksek hedefleriniz varsa, çok büyük hayalleriniz varsa, hep hızlı koşmak zorundasınız" diye açıkladı.Sokaktaki çalışmasıyla Sosyoloji ile tasarımı birleştirdiğini söyleyen Adem Akkoç, " Giydiniz şey zaten sizin iç dünyanızı yansıtır. Siniz kişiliğinizi yansıtır.Her tasarımın bir hikayesi vardır"dedi. Sokaktakileri daha samimi bulduğunu anlatan Akkoç," Ben insanlardan, yaşanmışlıklardan besleniyorum. Ve bunları tasarıma döküyorum. Mesela yokoluş diye bir konsept hazırlayabilirim. Ben bu tasarımda insanların yok olan duygularını, yok olan umutlarını işleyebilirim"diye konuştu.Üzerindeki ceketi tasarımlarına örnek gösteren Akkoç," Bu ceket özgürlük. Yeşil tasarım, geri dönüşüm. Atık malzemelerden yapıyorum bu tasarımları"dedi. Daha çok yurtdışından müşterileri olan Akkoç, uluslararası moda etkinliklerine de katılıyor. Üniversitelerde konferans veriyor. Son olarak Faruk Saraç Moda Akademide söyleşi verdi.Kendisini marjinal tasarımcı olarak tanımlayan Adem Akkoç polis tarafından gözaltına alınmadığını, İfade vermeye kendisinin gittiğini, bölgede çalışan tüm polislerin de kendisini tanıdığını anlattı. Gerçekten uyuşturucu satıcısı olsa serbest bırakılmayacağını söyleyen Akkoç, kendisini marjinal tasarımcı olarak tanımlayarak, " Ben uyuşturucu satıcısı değilim, sanatçıyım" sözlerini tekrarladı.Taksim'de 24 yaşındaki üniversite öğrencisi genç bir kızın baygın bulunmasının ardından çevre esnafı 'enayi' dövmeli kahverengi renkli tırnaklı bir kişinin genç kıza uyuşturucu verdiğini iddia etmişti. Bunun ardından kimliğini belirlenen dövmeli şüpheli ifade vermesinin ardından serbes bırakıldı. Genç kızın şikayetçi olmadığı Adem Akkoç'un bunun ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.