Enes Berberoğlu, Can Dündar ve Erdem Gül için istenen cezalar...

MİT TIR'ları davasında savcı istenen cezaları açıkladı. Buna göre Enis Berberoğlu için müebbet hapis, Can Dündar ve Erdem Gül için 5-10 yıl arasında hapis cezası istedi.
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