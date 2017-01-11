Enes Berberoğlu, Can Dündar ve Erdem Gül için istenen cezalar...

MİT TIR' ları görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı

MİT TIR'ları davasında savcı istenen cezaları açıkladı. Buna göre Enis Berberoğlu için müebbet hapis, Can Dündar ve Erdem Gül için 5-10 yıl arasında hapis cezası istedi.