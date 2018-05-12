Engelli kişiyi kucağında yolun karşısına taşıdı

Niğde’de yolun karşısına geçmekte zorlanan yürüme engelli kişiyi, başka bir vatandaş kucağına alarak taşıdı. Görüntü, sosyal medyada büyük ilgi gördü

Engelli kişiyi kucağında yolun karşısına taşıdı
12 Mayıs 2018 Cumartesi 15:32

Niğde Cumhuriyet Meydanı'nda elinde bastonuyla yolun karşısına geçmekte zorlanan bir erkeğin yardımına başka bir vatandaşın koşması mobese kameralarına yansıdı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüde, engelli kişiyi kucağına alan vatandaş yolun karşısına geçmesine yardım etti. Sosyal medyada herkes yardımcı olan kişiyi kutladı. Kentte engelli vatandaş ve yardım eden kişinin kimliği merak ediliyor.


Kaynak: DHA
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