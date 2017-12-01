Enis Berberoğlu için şok ceza istemi!

CHP'li Enis Berberoğlu'nun yargılandığı davada Berberoğlu'na müebbet hapis cezası istendi

Enis Berberoğlu için şok ceza istemi!

İstinaf Savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Enis Berberoğlu'nu, "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla açıklamak" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

MİT TIR’ları görüntülerini Cumhuriyet gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar’a verdiği iddia edilen tutuklu CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nde yeniden yargılandığı davanın kamu güvenliği gerekçesiyle kapalı yapılmasına karar verildi.

Kapalı olarak görülen duruşmada istinaf savcısının, esas hakkındaki mütalaasını açıkladığı öğrenildi. Savcının Enis Berberoğlu’na, "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla açıklamak" suçundan müebbet hapis cezası istediği öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #chp #enis berberoğlu
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