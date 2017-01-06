Erdoğan'dan İzmir yorumu: Büyük felaketin önüne geçildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da yaptığı konuşmada İzmir saldırısını değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İzmir'de düzenlenen terör saldırısına değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinden satırbaşları şöyle:



Dün İzmir’de şehit olan adliye çalışanı ve polis memuruna Allahtan rahmet diliyorum. Ele geçirilen silahlar bombalar ve mühimmat teröristlerin oraya çok büyük katliam için geldiğini gösteriyor. Emniyet teşkilatımızın aldığı önlemler sayesinde teröristler kontrol noktasında durdurulmuş ve büyük bir felaketin önüne geçilmiştir.



Gözünü kan bürümüş katil sürüleri aleni bir işbirliği halinde saldırılarına devam ediyor.



İdam parlamentoya gelir ve parlamentodan geçmesi halinde ben bunu onaylarım. Çünkü bir katili affetmek devletin hakkı değildir. Ancak maktulün varislerin hakkıdır. Devlet kendisine işlenen suçları affetme hakkına sahiptir. Bu alçakların masum insanları öldürmesi neticesinde onları ağırlamak beslemek gibi bir hakka sahip değiliz.



BU ÖRGÜTLERİ SİLAHLANDIRIP ÜZERİMİZE SALIYORLAR



Artık şu gerçeği kimse inkar edemez. Bu örgütleri birileri özellikle silahlandırıp Türkiye’nin üzerine salıyorlar. Bu millet ölürsem şehit, kalırsam gaziyim diyerek 15 temmuz’da darbecileri püskürtmüş bir millettir. Yaptıklarının yanına kar kalacağını düşünüyorlarsa onlara bir kez daha yazıklar olsun.



Bugün kendi bölgesel ve güncel çıkarları için bizim üzerimize terör örgütlerini salanlar yarın aynı ateşi ve aynı ateşin kendilerini yakmaya başladığında yaptıkları yanlışı göreceklerdir ama iş işten geçmiş olacaktır



ŞEHİT POLİS FETHİ SEKİN



Dün İzmir’de teröristin üzerine aslanlar gibi atılan, onu etkisiz hale getiren kendisi de şahadete koşan polisimnizi gördünüz değil mi? Bu ülkede İzmir’deki polisimiz gibi 80 milyon kahraman var. Bu ülkede tek başına darbecilere kök söktüren Ömer Halisdemirler var. Bu ülkede tanklara meydan okuyan hanım kardeşlerim, gençler, yaşlılar var.



CERABLUS'A EL RAİ'YE GİRDİK Mİ GİRDİK



Urfa işgale karşı direnerek, kendi bağımsızlığını kendisi kazanmış ve bu sebepler de ‘Şanlı’ sıfatını almıştır. 2015 Temmuz’undan bu yana terörle mücadelede 12 Şanlıurfalı askerimiz polisimiz şehit oldu. 15 Temmuz’da da 4 Şanlıurfalı kardeşimiz FETÖ ihanet şebekesinin karşısına dikilip şehit oldu. Şehitlerimiz var canımız yanıyor ama onların da inlerine girdik, onları tepeliyoruz tepelemeye de devam edeceğiz. Cerablus’a, El Rai’ye girdik mi girdik, El Bab’ı kuşattık mı? Şehitlerimizi bire 10 katlıyoruz. Her şehidin onlara bedeli çok ağır oluyor. Artık gelip de Suriye’den bu toprakları kuşatamayacaksın. Kandil’de, Güneydoğu’da PKK varmış PYD varmış kim olursa olsun bu ülkede terör estirenler bunun bedelini ödeyeceklerdir.



O TOPRAKLARDA KALMA NİYETİMİZ YOK



Bu aziz milleti Arap, Kürt, Türk, Sünni, Alevi diyerek şu veya bu kesimden diyerek ayrıştırmayı kalkanların amacı bizi de aynı ateşe atmaktır. Bölücü terör örgütü benim Kürt kardeşlerime ne kazandırdı? Kazandırdığı bir şey var mı? Suriye'yi DEAŞ bahanesiyle her gün bombalayıp yok edenlerin gerçek niyeti Türkiye’nin sahaya girip bu örgütü süpürmesiyle dökülüverdi. Bize daha fazla ileri gitmeyin 20 km’de kalın diyorlar. Yok öyle şey. Bu işi temizleyene kadar devam edeceğiz. Ama o topraklarda kalma niyetimiz yok. Sahipleri kalsın ama terörist olmasın.



RAKKA OPERASYONUNU NİYE ERTELEDİNİZ?



Aynı oyun Irak’ta sergileniyor. Yazık… Irkçılığa bizim dinimizde yer yok. Rakka operasyonunu ertelediler. Niye erteliyorsunuz?? DEAŞ orada. Hani DEAŞ sizler için mücadele edilecek unsurdu. Niye mücadele ediyorsunuz. Baktılar ki Türkiye sonuç almaya yaklaştı hemen planları değiştirmeye başladılar. El Bab’ı da Menbiç’i de diğer bölgeleri de terör örgütlerinden temizlenmeden durmayacağız. Müttefik dediğimiz ülkeler bu süreçte destek verirse dost olduklarını anlarız. Destek vermezlerse kendi imkanlarımızla yola devam ederiz. Türkiye’nin 2013’ten beri yaşadıklarını yaşayıp da hala ayakta kalacak başka bir ülke var mıdır dünyada bilmiyorum. Demokrasi ile güvenlik hassasiyetlerinin birlikte muhafaza edilebileceğini gösterdik. Mesela uluslararası alanla ilişkileri koparmadan hakkımızı savunabileceğimizi gösterdik. Siyasi ve ekonomik hangi silah kullanılırsa kullanılsın bir millet gücünü ortaya koyarsa tamamını da etkisiz hale getirebilir. Bizim milletimiz darbecilerle üzerine gelindiğinde ileri atılıp darbecilerin yakasına yapışmıştır.