Erdoğan Demirören'e son veda

Cuma günü vefat eden Demirören Holding ve Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören, son yolculuğuna uğurlanıyor. Demirören için ilk tören İstanbul Şişhane'deki Holding binası önünde yapıldı. Fatih Camisi’nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Erdoğan Demirören, Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki aile kabristanında toprağa verildi

Demirören Holding ve Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören, son yolculuğuna uğurlandı. Demirören için ilk tören saat 10.20'de İstanbul Şişhane'deki Holding binası önünde yapıldı.

Törene Erdoğan Demirören'in oğulları Yıldırım Demirören, Tayfun Demirören, kızı Meltem Demirören Oktay başta olmak üzere aile mensupları ile Demirören Holding çalışanları katıldı. Törende Erdoğan Demirören için dualar edildi ve helallik alındı.

SONSUZLUĞA UĞURLANDI

Şişhane'deki Holding binası önünde yapılan törenin ardından Demirören'in cenaze namazı Fatih Camisi'ne kılındı. Erdoğan Demirören sonsuzluğa Zincirlikuyu Mezarlığı'nda uğurlandı.



KORAY YANÇ: UMARIM Kİ BİZİ SEYREDİYORDUR

Milangaz Genel Müdürü ve Demirören Holding İcra Kurulu Üyesi Koray Yanç törende şöyle konuştu:

Saygı değer Demirören ailesi ve çok değerli sevgili dostlarım

Ülkesini seven, bizim babamız, atamız, ağabeyimiz, yol arkadaşımız, can yoldaşımız Türkiye'nin nadide yetiştirdiği en büyük sanayici ve işadamlarından Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Erdoğan Demirören'i ebediyete uğurluyoruz.

Umarım ki bizi seyrediyordur. Allah bu mübarek ramazan ayında, mübarek bir sala vakti son nefesini veren, kadir gecesinin gününde toprağa intikal eden çok sevgili Erdoğan Demirörenimizi, büyüğümüzü ebediyete uğurluyoruz.

HAKKI KAYA: BU ÜLKEYE TUTKUN BİR İNSANDI, TÜRKİYE SEVDALISIYDI

CNN Türk canlı yayında konuşan Demirören Holding Ankara Temsilcisi Hakkı Kaya duygularını şöyle ifade etti:

Böyle bir günde söze nasıl başlayacağını bilemiyor insan. Dile kolay 38 yıl. 1980'in ortalarıydı bu şirkete başladığımda, Türkiye için zor günlerdi. O zor günlerde çok büyük bir dayanışma gösterdik. Türkiye'yi çok seven bir insandı. Hepimiz için en zor zamanlarda ümit aşılayan bir insandı. Çalışmayı çok seviyordu. Günde 18 saat çalışıyordu. Gece saat 1'de, sabah 6'larda konuştuğumuz çok olmuştur. bu ülkeye tutkun bir insandı, Türkiye sevdalısıydı.

Evet, yanında çalışan, ekmek yedirdiği pek çok arkadaşı dostu olmuştur. Ama Türkiye'de bu kadar çok dost biriktirebilen, yardımcı, bu kadar çok hayırsever insanlar bu ülkeyi bir yerlere getirmişlerdir. Dolayısıyla Türkiye eğer bir takım badireleri atlatmışsa bu özel sektör dinamiklerinin çok büyük katkısı vardır. Onlardan birisi de Erdoğan Demirören'di.

“HEPİMİZE BABALIK YAPTI”

Ailesini çok severdi. Özel bir ilgisi vardır, torunları, çocukları onun için çok özeldi. Mutlaka vakit ayırırdı. Onlarla mutlak gün içerisinde, Ankara'da birlikte olduğumuz zamanlarda arardı, sorardı. 'Erdoğan Baba' diye hitap ederdik, hepimize babalık yaptı. Çok saygın bir insandı. İş aleminde herkes tarafından ayakta karşılanan bir insandı.

38 şirkete kadar şirketlerimizin sayısının arttığı dönemler oldu. Ve o dönemde bu şirketlerinin her biriyle bizzat kendisi ilgilenirdi. Herhalde günde 500 - 1000 konuşma yapıyordur. Herkesle tek tek ilgilenirdi. Şirketinin her noktasını bilirdi. Mutlaka ve mutlaka bütün çalışanlarıyla yönetici düzeyinde her gün mutlaka görüşürdü. Akşamın belli saat sonrasında ulaşırdı. Takipçi bir insandı. Belki sırlarından birisi de budur. Bir iş verdiğinde onun peşini bırakmazdı.