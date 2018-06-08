Erdoğan Demirören hayatını kaybetti

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören (79) vefat etti. Demirören son bir yıldır rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu

28 Ağustos 1938 tarihinde doğan Erdoğan Demirören babası Şükrü Demirören’in vefatı sonrası 1957 yılında aile işlerini devraldı.

Milangaz, Likidgaz, Mutfakgaz gibi markalarla enerji sektöründe uzun yıllardır bulunan iş adamı Tülin Demirören ile evli ve üç çocuk babası.

Demirören en son Doğan Medya’yı Demirören Holding bünyesine katmasıyla adından söz ettirmişti.