Erdoğan Demirören hayatını kaybetti

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören (79) vefat etti. Demirören son bir yıldır rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu

Erdoğan Demirören hayatını kaybetti
08 Haziran 2018 Cuma 10:38

28 Ağustos 1938 tarihinde doğan Erdoğan Demirören babası Şükrü Demirören’in vefatı sonrası 1957 yılında aile işlerini devraldı.

Milangaz, Likidgaz, Mutfakgaz gibi markalarla enerji sektöründe uzun yıllardır bulunan iş adamı Tülin Demirören ile evli ve üç çocuk babası.

Demirören en son Doğan Medya’yı Demirören Holding bünyesine katmasıyla adından söz ettirmişti.

Etiketler; #erdoğan demirören #demirören ölüm
Önceki Haber
Çocuklarının ilacını alamayan aileden Sağlık Müdürlüğü'ne siyah çelenk!
Sonraki Haber
Yolcu otobüsü tankerle çarpıştı: 10 yaralı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.