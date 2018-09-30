Erdoğan: Her türlü yardıma hazırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'da meydana gelen deprem sonrası oluşan tsunamide hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı

Erdoğan: Her türlü yardıma hazırız
30 Eylül 2018 Pazar 16:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin,  depremle sarsılan Endonezya'nın yaralarının sarılması için her türlü yardımı  sağlamaya hazır olduğunu bildirdi. 

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,  Endonezya'da meydana gelen deprem ve tsunami felaketinde hayatlarını kaybedenler  için  başsağlığı dileklerini iletti.

Yaralananlara acil şifalar temennisini aktaran Erdoğan, paylaşımında,  "Endonezya'da meydana gelen deprem ve tsunami felaketinde hayatlarını kaybeden  kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Kardeş  Endonezya halkının başı sağ olsun. Türkiye, Endonezya'nın yaralarının sarılması  için her türlü yardımı sağlamaya hazırdır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajını hem Türkçe hem de İngilizce olarak  paylaştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #erdoğan #cumhurbaşkanı #recep tayyip erdoğan #endonezya #deprem #yardım #türkiye
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