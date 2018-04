Erdoğan: 'Ön çalışmalar sürüyor, yakında ihaleye çıkıyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Maltepe 6. Olağan İlçe Kongresi’ne katıldı. Kongre öncesinde dışarıda toplanan kalabalığı selamlayan Erdoğan, burada kısa bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra kongrede partililere seslendi. Erdoğan, "Kanal İstanbul’un ön çalışmaları sürüyor, yakında ihalesine çıkıyoruz. Bazıları onunla ilgili de ileri geri konuştu. Boğaz'da olan kazayı duydunuz. Bunun ne kadar önemli olduğunu çok açık net ortaya koyuyor. İsteseler de istemeseler de Kanal İstanbul’u yapacağız" dedi

Kongre öncesi vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Birileri diyor ki ‘biz yatırımları durduracağız’. Niyeymiş çünkü yatırımlar üretmiyormuş. Göreve geldiğimizde 36 milyar dolar ihracatı olan Türkiye’nin 160 milyar dolar ihracatı var. Var ki üretim ihraç edebiliyorsun. Bugün savunma sanayiinde elhamdülillah kendimizi savunabilecek ürünlere sahibiz. Bunlar kolay kolay olmadı. İnsansız silahlı silahsız hava araçlarına kadar üretin bir Türkiye var. Bunlar ne işe yarıyor. Bugün Fırat Kalkanı harekatında, Afrin’de işte bunlarla beraber bu mücadeleyi kazandık. Şu an itibariyle Afrin’de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 200’e yaklaştı. Bu teröristlerle mücadeleyi bunlarla yapıyoruz. Mehmedimiz bu imkanlarla birlikte güç buldu, kuvvet buldu. Hamdolsun bu zafere ulaştılar. Daha çok yapacağımız işler var” diye konuştu.



"Kendilerini dağıttılar kendilerini"



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da eleştiren Erdoğan, “Bay Kemal çalış senin de olsun. Ama olmaz. Bay Kemal şimdi tapusuz yerlere tapu dağıtacakmış. Nerede bunlar cebinde mi. Neyi dağıtıyorsun. Bunlar hep böyle hayatları boyunca dağıttılar. Kendilerini dağıttılar kendilerini. Halkımıza verdikleri bir şey var mı yok. Yalanın bedeli yok. Bunlar akşam yalan sabah yalan” şeklinde konuştu.



"Sadece Bay Kemal 'gelmem' diyor, gelmezse gelmesin"



Vatandaşları Cumhurbaşkanlığı külliyesine davet eden Erdoğan, “Sadece bay Kemal ‘gelmem’ diyor. Gelmezse gelmesin ama size kapım açık. Çünkü orası cumhurun evi. Orası benim şahsi mülküm değil sizin. Milletin evine tabii ki millet gelecek. Biz de sizleri başımız gözümüz üstüne misafir edeceğiz. Arkadaşlarım orayı size gezdirecekler. Bu milletin iftihar edilecek nasıl bir yeri varmış görmüş olacaksınız” ifadelerini kullandı.



"Pensilvanya'daki sen de geleceksin"



Cumhurbaşkanı Erdoğan terörle mücadelenin her alanda devam ettiğini vurgulayarak, “İnlerine gireceğiz dedim. Girdik mi. SIHA’larla IHA’larla girdik, F16'larla girdik ve kuyruklarını bacaklarının arasına sokup kaçtılar. Nereye Suriye’ye kaçtılar. Fırat Kalkanı’nda yakaladık, Afrin’de yakaladık. Yerlerin altında gördünüz dimi hazırladıkları tünelleri. Oralarda vurduk. Cudi’de, Gabar’da, Tendürek’te vurduk. Vuracağız vurmaya devam edeceğiz. FETÖ de kaçtı dünyanın değişik ülkelerine. Kosova’da yakaladık 6 tanesini aldık geldik. Gabon’a gittiler. Şu ana kadar 80 tanesini yurt dışından aldık geldik. Pensilvanya'daki sen de geleceksin. İstediğin kadar sağa sola yalpalan. Biz bu vatanın vatansever evlatlarıyız. Biz ölürsek burada öleceğiz” açıklamalarında bulundu.



"15 Temmuz'da birileri güya dostluk adına 'Ben sizi Rodos'a götürebilirim' dedi"



Erdoğan 15 Temmuz gecesi yaşananları da hatırlatarak şunları söyledi “15 Temmuz gecesi birileri güya dostluk adına ‘ben sizi buradan Rodos’a götürebilirim’ dedi. Dedik ki ‘Hayır. Bize bu topraklar ölmek yaraşır. Ben hemen uçağa geçelim nereye gideceğimiz ben söyleyeceğim’ dedim. Son anda dedim ki ‘İstanbul’a gideceğiz’. İstanbul’a geldik hamdolsun binler, on binler bizi bekliyordu. F16 helikopterler üzerimizdeydi. Ne oldu. Biz ‘Allah'tan başka galip yoktur’ dedik. Rabbime sığındık. Allah koruduktan sonra başka koruyucu yoktur. 251 şehidimiz oldu, 2 bini aşkın gazimiz oldu. Şehitlerimiz cennette. Rabbim bizlere de inşallah o makamı lütfetsin. Şehitler tepesi hiçbir zaman boş değildir.”



"Bu sonuç Maltepe'ye hiç yakışmadı"



Daha sonra AK Parti Maltepe 6. Olağan İlçe Kongresi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin satır başları şöyle:



Biz böyle oran Maltepe’de beklemiyorduk. Halbuki tam tersi olmalıydı. Bu sonuç Maltepe’ye hiç yakışmadı. İnşallah 2019 seçimlerinde burada çok farklı bir manzara ile karşılaşacağız. Şimdiden Mart 2019’u görüyorum.



Bizim gençliğimiz eli silahlı değil, bizim gençliğimiz eli bilgisayarlı ve o bilgisayarla beraber ilim, irfan yolunda yürüyen bir gençlik. Farkımız bu. İstanbul’un her köşesi gibi Maltepe’de cumhuriyet dönemindeki şehirleşme sıkıntılarının tamamını yaşamış bir ilçe. (Reis bizi Afrin’e götür sloganlarına karşılık) İhtiyaç olduğu anda önce ben elbiselerimi kuşanacağım, ondan sonra da haydi yürüyoruz diyeceğim.



Maltepe’nin 1994’ten bu yana gelişiminin en yakın şahitlerinden biriyiz. Göreve geldiğimde İstanbul’da nüfus 7,5 milyondu. Ama şimdi 15 milyon oldu. İki kat artmış olmasına rağmen, yollar kilitlenmediyse, ulaşım akıcıysa bu yaptığımız yatırımlar sayesindedir. Marmaray’a biniyorsunuz değil mi? Binmeyenler var mıdır? Bay Kemal binmiyordur. Avrasya Tüneli’ni kullandık değil mi? Niye Avrasya Tüneli? Çünkü ecdadımız Fatih gemileri karadan yürüttü. Biz de dedik ki dedemiz Fatih gemileri karadan yürüttüğüne göre, biz de denizin altından raylı sistemi de yaparız, otomobilleri de denizin altından yürütürüz.



"Biz tüm insanlara aynı nazarla bakıyoruz"



Baktım ki seçim kampanyasıyla ilgili çadırı var. Onlara selam vermek için indim, arka tarafta ana muhalefetin çadırı var. Ben onlara da selam vereyim dedim. Çıktım bir de onlara selam verdim. Ne deseler beğenirsiniz. “Ne yaptınız ki” Oradan bir tanesi dayanamadı. Dedi ki, “Peki bu köprüye niye yavuz sultan selim köprüsü adını verdiniz” Ne olacaktı dedim? “Kendi adını verseydin” dedi. Bak dedim, sen bir defa… O Yavuz ki hicaz demiryolu için adımları attı. Onların o şanına yakışır böyle bir isimle orayı isimlendirmek bu torunlarının en büyük görevidir. Tabi bu soruyu soran mezhepçi bir yaklaşımla soruyordu. Onun yaklaşımı mezhebiydi. Biz hiçbir zaman mezhepçi olmadık. Biz yakışan neyse onun adımlarını attık. Şurada şu mezhepten olanlar var, burada şu mezhepte olanlar var ayrımı yapmadık. Tüm milletimize bu hizmetleri götürdük. Şimdi Maltepe’nin şu mahallesinde şunlar var deyip oraya suyu götürmeyelim dedik mi? Demedik. Susuzluk almış başını gidiyordu. Doğalgaz yoktu. Hepsine doğalgazı götürdük mü? Niye? Hepsi benim vatandaşım. Biz tüm insanlara aynı nazarla bakıyoruz.



İstanbul’u İzmir’e bağlayacak otoyol projesi devam ediyor. CHP’li belediye var diye oraya biz otoyol yapmayalım dedik mi? Niye? Orada benim insanım yaşıyor. Önemli olan bu hizmetler milletimedir, ülkemedir. Bundan sonra da böyle devam edecek. Çanakkale’de CHP belediyesi, Tekirdağ’da CHP belediyesi var. Bu hizmetleri oraya götürme dedik mi? Yok. Onları da yaptık. Bizden önceki CHP iktidarında böyle hizmetler gitti mi? Hayır. Ama biz yapıyoruz. Niye? “At denize balık bilmezse halik bilir.”



"İsteseler de istemeseler de Kanal İstanbul'u yapacağız"



Dünyanın en büyük havalimanını İstanbul’da inşa ediyoruz. İlk etabını bu yıl sonunda hizmete açıyoruz. Ve dünyanın bir numarası, bilemediniz iki. Kanal İstanbul’un ön çalışmaları sürüyor, yakında ihalesine çıkıyoruz. Bazıları onunla ilgili de ileri geri konuştu. Boğaz'da olan kazayı duydunuz. Bunun ne kadar önemli olduğunu çok açık net ortaya koyuyor. İsteseler de istemeseler de Kanal İstanbul’u yapacağız.