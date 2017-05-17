Erdoğan-Trump görüşmesinde ana madde: YPG ve FETÖ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erdoğan-Trump zirvesinde görüşülen konularla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre zirvede ana konular YPG ve FETÖ oldu

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasında gerçekleşen ve toplamda 2 saat süren zirvenin detaylarıyla ilgili kısa bir açıklama yaptı.



İkili ve heyetler arası görüşmelerde Türkiye-ABD ilişkilerinin stratejik öneminin vurgulandığını ifade eden Kalın, "Ekonomi, ticaret ve savunma alanlarında atılacak adımlar değerlendirilmiştir" dedi.



Kalın, özellikle terör konusunun irdelendiği toplantıyla ilgili "PKK ve DAEŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele masaya yatırılırken, FETÖ terör örgütüne yönelik atılabilecek adımlar görüşülmüştür. Temaslar sırasında Suriye ve Irak'ta yaşanan gelişmeler kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır." diye konuştu.