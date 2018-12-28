Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen 235 sanıklı Ergenekon davası 16 Mayıs'a ertelendi.

İstanbul 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya katılan sanıkların savunmalarından sonra mahkeme heyeti avukatlarına söz verdi. Avukatlar, müvekkillerinin beraatine karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, duruşmayı 16 Mayıs tarihine bıraktı. Çoğu sanığın savunmasını tamamladığı davada, 16 Mayıs tarihinde karar çıkması bekleniyor. Son duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, 'Ergenekon silahlı terör örgütü'nün varlığının kanıtlamadığını söyleyerek, 26 sanık hakkında ceza istemişti. Savcı, sanıklardan Alparslan Aslan ve Osman Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu dört sanığa Cumhuriyet gazetesine bombalı saldırıdan ağırlaştırılmış müebbet, 199 sanık hakkında tüm suçlamalardan beraat talep etmişti.

Yüzlerce kişi hapis yattı

Ergenekon davası 12 Haziran 2007'de bir ihbar üzerine Ümraniye'de bir gecekonduya yapılan operasyonda bir sandık el bombasının ele geçmesiyle başlamıştı. Dönemin İstanbul savcısı Zekeriya Öz'ün hazırladığı iddianamede, devlet içinde yuvalanan 'Ergenekon örgütü'nün, faili meçhul cinayetlerden provokatif katliamlara kadar çok sayıda olayın faili olduğu anlatıldı. Aralarında eski Genelkurmay başkanı İlker Başbuğ gibi askerlerden, sivil toplum yöneticileri, gazeteciler, siyasetçiler, yazarlar ve sendika temsilcilerine kadar 1000'e yakın kişi dava kapsamında yargılandı ve yüzlerce kişi altı yıla varan sürelerle hapis yattı. Davadaki mahkumiyet kararları Yargıtay tarafından bozulduktan sonra tüm sanıklar serbest kalmıştı. Davanın Zekeriya Öz ve Fikret Seçen'in de aralarında bulunduğu savcıların bir kısmı halen 'FETÖ/PDY' davasından aranıyor ve firarda. Operasyonda yer alan birçok polis ve savcı da tutuklu. Dönemin başbakanı, şu anki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Ergenekon' ve 'Balyoz' davaları için "Ben bu davaların savcısıyım" demişti.