bakımına özen gösteren, diğer erkeklerden daha yakışıklı görünmek isteyen tüm erkekler tarafından merakla takip ediliyor. Çeşitli erkek saç kesimleri kaliteli kuaförlerde en güzel şekilde uygulanabiliyor. Uygulandıktan sonra erkek saç modelleri sayesinde kadınların ilgisini çekmek mümkün hale geliyor. Kaliteli yerlerde saç kesimi uzun saatler sürebilir. Kuaförlerin neden bu kadar uzun süre uğraştığını merak ediyorsanız cevap: minik detaylarla sizi daha şık göstermek.

Sabahları uyandığınızda onlarca dakikayı hatta belki saatlerinizi saç modellerini yapmakla geçirmek istemiyor musunuz Çeşitli öneriler sayesinde sabahları kolayca yapabileceğiniz saç modellerini öğreneceksiniz. Ayrıca gerçekten güzel görünen saç modelleri oldukları için çok şık görünme fırsatını da ele geçireceksiniz. Oldukça uzun süre çalışan veya okulda bol vakit geçiren erkeklere şahane öneriler hemen aşağıda!

Erkek saç modellerine göz atıldığında en sık tercih edilenlerden biri dalgalı fön adı verilen modeldir. Dalgalı fön yapıldığında saçların ön tarafı kaldırılmış olur. Maalesef püf noktalar bilinmediğinde erkekleri zorlayabilir. Bundan dolayı kolaylaştırmak adına yapabileceğiniz en etkili yöntem: Saçlarınızı öncelikle yıkayın ve ardından fön çekmeye çalışın. Böylece farklı maddeler fönün önüne geçemeyecektir. Bununla beraber iyi fön çekmeyi öğrenmek adına Youtube üzerinden çeşitli videoları ziyaret etmeyi unutmayın. Bahsettiğimiz erkek saç modeli yapıldığında gün boyu saçları düzeltme telaşından kurtulmak mümkün olur. Sürekli aklınızın bir köşesinde saçınızın olmasına gerek kalmaz. Kaliteli bir saç spreyi yardımıyla sabitlendiğinde gün boyu istenen görünümü korur.

Kadın veya erkek, herkes bakımlı görünmek ve karşı cinsin beğenisini kazanmak ister. Maalesef erkekler bakım konusunda kadınlara kıyasla çok daha fazla zorluk yaşarlar. Genellikle yoğun çalışma takvimlerine sahip olurlar ve kafalarında farklı konularda pek çok soru işareti bulunur. Dolayısıyla bakıma ayıracak vakit oldukça kısıtlıdır.

Erkek saç modelleri

Saçlarına şekil veremeyenler veya vermekle uğraşmak istemeyenler genellikle erkek kısa saç modellerini tercih eder. Dikkat edilmesi gereken nokta, eğer kısa saç kesimi yaptırılacaksa ve saç tipi düz ise mutlaka az bir wax yardımıyla saça şekil verilmelidir. Eğer saçlara saç modelleri verilmeyecek olursa çirkin görünümler oluşabilir. Bakımlı erkek olmak isteyenler, sabah erkenden kalkıp saçlarını güzelce yıkayıp ardından fön çekerek güne başlayabilir. Saçlar ister kısa, ister uzun olsun mutlaka bakımı ihmal edilmeden yapılmalıdır. Çeşitli kürlerle güçlendirme imkanı varsa değerlendirilmeli, yoksa da en azından temizliğine özen gösterilmelidir. Saçları kıvırcık olanlar genellikle büyük problemlerle karşılaşırlar ancak dileyen kıvırcık saçlılar saçlarını düzleştirebilir ve böylece kıvırcık erkek saç modelleri kategorisinden ayrılmış olurlar.

Hacimli saçlar hem kadınlar dünyasında hem de erkekler dünyasında arzu edilir. Erkekler de doğal olarak daha volümlü duran saçlar kullanmak ister. Havalı ve karizmatik görünümü sağlamak adına doğru hamlelerden birisi budur. Volümlü saç modellerini yapmak için en önemli gereksinim saçın en azından üst kısmının uzun olmasıdır. Saçın üst kısmı kısa olduğunda saçların hacimlerini arttırmak çok zor hatta imkansız olabilmektedir. Kısa saçlı erkeklerden ziyade uzun saçlı erkeklerin hacme daha fazla önem verdiğini söylemek mümkün. Uzun saçlı erkek saç modelleri artık liselerde dahi serbest oldu. Toplumumuz her geçen gün uzun saçlı erkekler görmeye alışıyor. Bu sürecin de avantajından istifade ederek uzun saç modelleri kullanmaya başlayan erkekler mevcut. Saçlara volüm katmak için saç kurutma makinesini doğru kullanmanız gerekir. Ayrıca çeşitli saç kremleri ve spreyler de bu konuda erkeklerin en büyük yardımcıları arasındadır. Genellikle kadınlar tarafından kullanılan bu ürünler erkekler tarafından da büyük rağbet görür.

Erkek Saç Modelleri 2017

Erkekler her zaman fönle kabartılmış veya çeşitli şekillendiricilerle kalıp haline getirilmiş saçları kullanmak zorunda değiller. Çoğu erkek dağınık saç modelleri kullanmaya da bayılır. Dağınık saç modellerinin erkeğe sağladığı başlıca avantaj doğal ve şık görünüm sunmasıdır. Kadınların doğal görünen erkek saç modelleri konusundaki hassasiyeti herkesçe bilinir. Dağınık saçlar, 2017 erkek saç modelleri arasında en sık tercih edilenlerden biri olacaktır. Eğer tercih edeceğiniz saç modeli dağınık olacaksa saçlarınızın dalgalı olması büyük bir avantajdır. Kıvırcık saç tipine sahip olanlar ve düz saç tipine sahip olanlar dağınık saçlarda daha çirkin görünüme sahip olabilirler. Dalgalı saçlar ve dağınık saç bir araya geldiğinde harika görünüme sahip olunabilir. Dağınık saç modelleri tercih eden erkekler, uzun veya kısa kullandıkları saçlarını farklı yönlere doğru attırabilirler. Biraz fön yardımıyla saçları kabartmak ve volüm kazandırmak da daha iyi bir görünüm sağlayabilir.

Özellikle son yıllarda bayanlar tarafından en büyük beğeniyi toplayan saç modeli kesinlikle dağınık saçlardır. Doğal görünümden uzaklaşmak, pek çok bayan tarafından hoş görülmez. Bize göre, erkekler yüz tipi, saç tipi uygunsa ve hedefleri kızları etkilemekse mutlaka dağınık saç modellerini tercih etmelidir. Dağınık saçlar tamamen rastgele olmak zorunda değildir. Arkaya doğru tarayarak hazırlanan çok şık saçlara çeşitli platformlar üzerinden ulaşabilirsiniz.

Erkek saç modelleri uygulanırken çeşitli şekillendiriciler mutlaka kullanılmak zorundadır. Wax, saç kremi, saç spreyi gibi ürünler son zamanların en popüler şekillendiricileridir. Geçmişte jöle, briyantin gibi saç şekillendirme ürünleri oldukça yaygın olmasına rağmen günümüzde çok nadir tercih edilir. Çünkü bu ürünler saçın doğal görünümünü bozmaktadır. Diğer yandan doğru miktarda wax ve sprey kullanıldığında saçta sanki hiçbir şekillendirici yokmuş görünümü yaratılabilir. Doğallıktan ödün verdikçe kadınlar tarafından sevilmeyen erkeklerin mutlaka doğal erkek saç modellerine yönelmesi gerekir.

Saçlarınıza bakım yapmayı unutmamanız oldukça önemlidir. Onları düzenli aralıklarla beslemeli ve güçlendirmelisiniz. Saçın kırıklarını almak, saç derisine masaj yapmak gibi alternatif yöntemler de saç sağlığına büyük katkı sunar.