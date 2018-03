Erkeklerin yüzde 25'i evlendikten sonra kadın çalışmamalı diyor!

Türkiye genelinde 750’si kadın 750’si erkek olmak üzere bin 500 kişinin katıldığı araştırmaya göre, evlendikten sonra kadınların çalışmaması gerektiğini düşünen erkekler yüzde 25 olarak belirlenirken, kadınlar arasında bu oran yüzde 14 olarak hesaplandı

Ajans Press, kadın ve erkek arasındaki eşitlik durumunu ve 8 Mart Dünya Kadınlar günü öncesi medya yansımalarını inceledi. Ajans Press’in BinYaprak ile Xsights Araştırma ve Danışmanlık işbirliğiyle gerçekleşen araştırmadan elde ettiği bilgilere göre, evlendikten sonra kadınların çalışmaması gerektiğini düşünen erkekler yüzde 25 olarak belirlenirken, kadınlar arasında bu oran yüzde 14 olarak hesaplandı. Öte yandan her on erkekten beşine denk gelen yüzde 51 oranıyla erkekler, kadınların çalışmak için eşlerinden izin alması gerektiğini dile getirirken,bu düşünceye katılan kadınların sayısı yüzde 36 olarak karşımıza çıktı.





EN ÇOK ŞİDDETLE VE TACİZLE KONUŞULDULAR



ITS Medya ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesine göre, kadınların en çok şiddet ve taciz konularıyla haber oldukları belirlendi. Gerçekleştirilen medya analizinde, 2015 yılında kadına yönelik taciz ve şiddetin 29 bin 49 habere konu olduğu tespit edildi. Bu rakamlar 2016 yılında 19 bin 858, geçtiğimiz yıl ise 19 bin 429 oldu ve medyanın en çok konuştuğu başlıklar arasından yerini aldı.



Araştırmaya 750’si kadın 750’si erkek olmak üzere bin 500 kişi katılırken, kadınların yüzde 61’i çalışmanın ekonomik özgürlük olduğunu savundu. Geriye kalan kadınların yüzde 36’sı ise aileye katkı olduğunu söylerken, yüzde 31’i özgüven anlamına geldiği belirtti. Bunun yanı sıra çalışmanın, hayatı devam ettirmek için gerekli bir eylem olduğunu düşünen erkeklerin oranı yüzde 22, kadınların oranı ise sadece yüzde 10 oldu. Çalışarak eşine destek olması gerektiğini düşünen erkeklerin de oranı yüzde 65 olarak açıklanırken, bu oran kadınlarda yüzde 73 olarak görüldü. Buna karşın, erkeklerin yüzde 74’ü ailenin ekonomik ihtiyaçlarının karşılanması yükümlülüğünün kendinde olduğu düşündü. Düzenli bir iş hayatına sahip olan kadınların yüzde 43’ü gelirlerinin tümünü ev giderleri için harcadıklarını söylerken, bu oran erkeklerde yüzde 35 oldu.