Eşi terk edince kendini yaktı

ADANA'da Zafer Y., dövdüğü eşi S.Y.'nin, kendisini terk etmesi üzerine, kayınpederinin evinin önünde üzerine benzin döküp kendini yaktı. Ağır yaralanan Zafer Y., kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı

Olay, 24 Haziran'da merkez Yüreğir İlçesi Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Zafer Y., iddiaya göre 10 yıllık eşi S.Y.yi bir süre önce dövdü. S.Y. de bunun üzerine eşinden boşanmaya karar verip babasının evine gitti. Pişman olan Zafer Y. eşi ile bir çok kez konuşup ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine kayınpederinin evinin önüne giden Zafer Y. eşi ile barışma teklifini yineledi. S.Y.'nin yine barışma teklifini kabul etmemesi üzerine Zafer Y., yanında getirdiği şişedeki benzini üzerine döküp ateşe verdi. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verirken Zafer Y.'nin üzerine su döküp söndürmeye çalıştı. Vatandaşlar alevleri söndürürken vücudunda ağır yanıklar oluşan Zafer Y., Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Zafer Y.'nin durumunun ağır olduğu belirtilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.









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