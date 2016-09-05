05 Eylül 2016 Pazartesi
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    • Eşini, annesine kredi çekti diye öldürdü

    Antalya'da 28 yaşındaki Osman Kızılçelik'in, kayınvalidesine vermek üzere 4 bin lira kredi çektiği için eşi 27 yaşındaki Fatma Kızılçelik'i öldürdüğü ortaya çıktı

    05 Eylül 2016 Pazartesi 11:21
    Eşini, annesine kredi çekti diye öldürdü
    Olay, geçen 24 Nisan Güvenlik Mahallesi 265 Sokak'taki bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Bir giyim mağazasında tezgahtar olarak çalışan Fatma Kızılçelik işe gitmeyince arkadaşları telefonla aradı. Kendisine ulaşamayan iş arkadaşları, durumu yakınlarına bildirdi. Yakınları eve girdiğinde, yatak odasında Fatma Kızılçelik'in cansız bedeniyle karşılaştı. Polis kadının boğazında tırnak ve sıkılma izlerine rastlayınca kendisi de bir mağazada tezgahtar olan eşi Osman Kızılçelik gözaltına alındı. Fatma Kızılçelik'in cenazesi toprağa verildi. Polis, yaklaşık 5 yıllık evli ve 3 yaşında Beren Su adlı kızları bulunan çiftin, bir yakınının düğün dönüşü yolda tartıştığını belirledi. Osman Kızılçelik'in evde devam eden tartışma sonucu eşinin boğazını sıkarak öldürdüğü, sonrasında ise çalıştığı mağazaya gittiği tespit edildi.

    CİNAYETİN NEDENİ KREDİ

    Savcının Osman Kızılçelik hakkında ömür boyu hapis istediği iddianame, Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Savcılık iddianamesine göre cinayetin kredi çekme nedeniyle işlendiği ileri sürüldü. İddianamede Kızılçelik çiftinin uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı, cinayet gecesi çiftin Fatma Kızılçelik'in annesi Selma Taşkıran'a 4 bin lira kredi çektiği için tartıştığı kaydedildi. İddianamede tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü ve Osman Kızılçelik'in eşi Fatma Kızılçelik'i boğarak öldürdüğü ifade edildi.

    Osman Kızılçelik'in yargılanmasına, önümüzdeki hafta başlanacak.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Antalya, Antalya Cinayet, Kadın Cinayet, Fatma Kızılçelik

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