Eşini bayıltana kadar dövdü! Üstelik bebeği kucağındayken!

Kahramanmaraş'ta tartıştığı eşi A.K.'yı (24) kucağında bebek varken döverek bayıltan Musa K. (29) gözaltına alındı. A.K, eşinden şikayetçi olmadı

Eşini bayıltana kadar dövdü! Üstelik bebeği kucağındayken!
31 Ekim 2018 Çarşamba 11:34

Olay, dün öğle saatlerinde Şazibey Mahallesi'ndeki boş bir arazide meydana geldi. Musa K., kucağında bebek, yanında da 2 çocuğu olan eşi A.K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Musa K. eşini defalarca tokatladı.

A.K., aldığı darbelere dayanamayarak bayılıp düştü. Tüm bu yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüleri inceleyen polis, Musa K.'yi gözaltına aldı. İfadesi alınan A.K. ise eşinden şikayetçi olmadı. Musa K.'nin emniyetteki sorgusunun devam ettiği bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kahramanmaraş #dayak #kadın dayak
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