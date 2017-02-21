Eşini öldüren koca, cezaevinde intihara kalkıştı

Aldattığı ve de şiddet uyguladığı eşini öldüren 31 yaşındaki Vural Şentürk, cezaevinde intihara kalkıştı
Afyonkarahisar'da yaşayan Cemile Şentürk, işten eve geldiğinde eşi Vural Şentürk'ü yatakta başka bir kadınla yakaladı. Eşine yakalanan koca, eşini gördüklerini kimseye söylememesi konusunda tehdit etti. 10 gün boyunca kocasından şiddet gören kadın, tehditlere de daha fazla dayanamadı ve Antalya'da yaşayan kardeşinin yanına sığındı.
Eşi Cemile Şentürk'ün peşinden giden koca ise eşinin kardeşinin evini buldu ve eşiyle konuşmak istedi. Eşini burada bir daha döven koca daha sonra evden ayrıldı.
Cemile Şentürk ise yaşadıklarına daha fazla dayanamayarak polise gidip şikayetçi oldu. Polise can güvenliğinin olmadığını belirten kadın, eve geri döndüğünde ise kendisinin evin orada bekleyen eşi tarafından vurularak öldürüldü. Eşini vuran Vural Şentürk, bacağını da yaraladı.
Daha sonra olay yerinden kaçan Şentürk, polisin aramaları sonunda kısa sürede yakalandı. Şentürk, eşinin kendisine 'sen beni yatakta o şekilde görsen ne yapardın' dediği için sinirlendiğini ve cinayeti işlediğini söyledi. Şentürk daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İntihara kalkıştı
Alınan bilgiye göre Antalya E Tipi Kapalı ve Açık ceza İnfaz Kurumu'nda yatan Vural Şentürk, gece saatlerinde intihara kalkıştı. Şentürk'ün yırttığı çarşafla koğuşun tuvaletinde intihar etmek istediği öğrenildi. Koğuş arkadaşlarının farketmesiyle kurtarılan Şentürk, hastaneye kaldırıldı. Şentürk'ün boynunun kırıldığı belirlendi ve tedavi altına alındı.
Öte yandan Şentürk'un vurduğu bacanağı Mustafa Şahiner'in de aynı hastanenin başka bir odasında yoğun bakımda olduğu öğrenildi. Şahiner'in durumu ise ağır.