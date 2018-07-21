Eşiyle kavga edince sokakta kaldı!

Adana'da 3 çocuk annesi Güler Bahadır (35) eşiyle kavga ettikten sonra 3 çocuğuyla birlikte evden ayrılarak sokaklarda ve parklarda yaşamaya başladığını söyledi

Merkez Seyhan ilçesindeki İnönü Parkı'nda ağaç gölgesinde çocuklarıyla birlikte yatıp kalkan Güler Bahadır bir süre otogarda kaldığını, daha sonra güvenli bulduğu yerlerde barındığını belirtti. Bahadır, "Eşim bana, artık sorumluluk kaldıramayacağını ve bize bakamadığını söyledi. Baktım ki olmayacak ben de, 'Ayrılalım bitsin' dedim. Bunun üzerine eşim bakım yurdunu arayacağını ve çocuklarını teker teker elimden alacaklarını söyledi. Beni çocuklarımla tehdit etti. Bunu duyunca ben de çocuklarımı alıp evden ayrıldım" dedi.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine parka gelen polis ekibi, Güler Bahadır ve çocuklarını Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 'Alo 183' ekiplerine teslim etti. Bahadır'ın talebi üzerine ekipler 5 gün sokakta yaşayan kadını ve çocuklarını sığınma evine yerleştirdi.