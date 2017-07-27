Eşiyle yasak ilişki yaşayan eniştesini öldürdü

BOLU'nun Dörtdivan İlçesi'nde tavuk çiftliğinde çalışan 36 yaşındaki Hasan Mitili'yi, kayınbiraderi aynı yaştaki Hasan Adıyaman'ın öldürdüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan ve olay yerinde keşif yaptırılan Hasan Adıyaman, eniştesini eşiyle ilişki yaşadığı için öldürdüğünü ileri sürdü

İlçedeki tavuk çiftliğinde çalışan Hasan Mitili, çiftliğin yanındaki evinde önceki gün pompalı tüfekle başından vurularak öldürüldü. Silah sesini duyan komşularının haber vermesiyle gelen polis ekibi, cinayetle ilgili soruşturma başlattı. Yapılan çalışma sonunda cinayet şüphelisi olarak Hasan Mitili'nin Kahramanmaraş'ta yaşayan kayınbiraderi Hasan Adıyaman gözaltına alındı.



Adıyaman'ın, olay günü Kahramanmaraş'tan otomobille gelerek evde eniştesiyle tartıştığı ve başına pompalı tüfekle ateş ederek öldürdüğü belirlendi. Adıyaman'ın, tüfeği de çiftliğin yakınındaki gölete atarak kaçtığı saptandı.



'BACAĞINA SIKACAKTIM ÖLÜMLE SONUÇLANDI'



Kahramanmaraş'tan Bolu'ya getirilen Adıyaman, İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri ardından Gerede Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunda cinayeti itiraf eden Adıyaman, eniştesi Hasan Mitili'nin eşiyle yasak ilişki yaşadığını, birlikte yaklaşık 40 gün kadar kaçtıklarını, bunu öğrenince eşinden boşandığını söyledi. Ancak eniştesine öfkesinin geçmediğini, çalışmak için Bolu'ya geldiğini öğrenince de peşinden gittiğini anlatan Adıyaman, "Kahramanmaraş'tan çalıştığı kümese geldim. Onu öldürme kastım yoktu. Sadece dövüp en fazla bacağına sıkacaktım ama ölümle sonuçlandı" dedi.



OLAY YERİNDE KEŞİF



Savcılık sorgusu ardından Cumhuriyet Savcısı eşliğinde olay yerinde keşif yaptırılan Adıyaman, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı. Aracını kümesin girişine bıraktığını anlatan Adıyaman, "Daha sonra yürüyerek kümeste çalıştığı yere gittim. Kümesin yanındaki evde yaşanan tartışmanın ardından onu öldürdüm. Daha sonra geldiğim yere doğru koşarak gittim. Aracıma binerek uzaklaştım. İleride gölet kenarında durarak tüfeği sazlıklara doğru attım. Kendime sıkacaktım ama yapamadım. Tüfeği atarak kaçtım" diye konuştu.



Zonguldak ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden gelen dalgıç ekibi gölette ve sazlık bölgede tüfeği bulmak için çalışma başlatırken cinayet zanlısı tekrar Gerede Adliyesi'ne götürülerek nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

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