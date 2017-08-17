Eski eşini öldüren sanık: Pişmanım

ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde, boşandığı eşi 42 yaşındaki Aynur Özallı'ya pompalı tüfekle 8 el ateş ederek öldürdükten sonra oğlunu arayıp, "Annenizi vurdum, gidin kurtarın" diye haber veren 47 yaşındaki Cuma Akkaya, mahkemede, "Pişmanım. Bir anlık öfkeyle oldu" dedi

Manavgat'a bağlı Örnek Mahallesi'nde geçen 7 Mart'ta saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda, işten çıkıp kızının oturduğu apartmana gelen Aynur Özallı, burada kendisini bekleyen geçen yıl boşandığı eşi Cuma Akkaya'nın pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine saçmalar isabet eden Aynur Özallı olay yerinde ölürken, Cuma Akkaya kaçtı. Çevrede inceleme yapan polis, olayda kullanılan pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 8 boş kovan buldu. Başına ve vücudunun çeşitli yerlerinde saçma izi bulunan Aynur Özallı'nın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.



Olayın ardından oğlu Feramuz Akkaya'yı telefonla arayıp, "Annenizi vurdum, gidin kurtarın" diye haber veren Cuma Akkaya, Cumhuriyet Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde susma hakkını kullanan Cuma Akkaya, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



5 KEZ UZAKLAŞTIRMA ALMIŞ



Aynur Özallı ile Cuma Akkaya arasında 'kasten yaralama', 'tehdit', 'hakaret' ve 'bıçakla yaralama' olaylarının olduğu, bunun sonucunda Cuma Akkaya'nın 5 kez evden uzaklaştırma aldığı belirtildi. En son uzaklaştırma kararının 17 Ekim 2016'da 3 ay süreyle verildiği, bu sürenin 18 Ocak 2017 tarihinde dolduğu ve bu tarihten sonra herhangi bir koruma kararı olmadığı kaydedildi. 3 erkek, 1 kız çocuk sahibi Aynur Özallı ile Cuma Akkaya'nın 26 Nisan 2016 tarihinde boşandığı belirlendi.



ÖMÜR BOYU HAPİS İSTENİYOR



Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Cuma Akkaya hakkında eski eşini 'tasarlayarak öldürmek' suçundan 'ağırlaştırılmış ömür boyu hapis' istemiyle iddianame hazırlandı. Olaydan 20 gün önce sanığın Kahramanmaraş'tan Alanya'ya geldiği ve kardeşinin yanında kaldığı anlatılan iddianamede, suç tarihinde kiraladığı otomobille Manavgat'a geldiği ifade edildi. Aynur Özallı'nın kızı Özlem Şan'ın evine gittiğini anlayan sanığın, otomobille cinayetin işlendiği sokağa geldiği ve araç içinde görünmeyecek şekilde beklediğinin vurgulandığı iddianamede, şu ifadelere yer verildi:



"Bir süre sonra maktulün geldiğini gören sanık, arkasından yaklaştı. Hiçbir şey söylemeden tereddütsüz bir şekilde av tüfeği ile maktule ateş etmeye başladı. 2'si uzak mesafeden 6'sı yakın mesafe ve bitişik olarak 8 el ateş ederek öldürme eylemini gerçekleştirdi. Olay yerinde hiç dolu fişek bulunamadı. Sanık, silahı maktulün yanına bırakarak olay yerinden kaçtı.



BİR ANLIK ÖFKEYLE OLMUŞ



Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin iddianameyi kabul etmesinin ardından sanıkların yargılanmasına başlandı. Davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Cuma Akkaya ve tutuksuz sanık Erol Akkaya hazır bulundu. Çiftin çocukları Feramuz Akkaya ve Özlem Şan da duruşmaya katıldı.



Duruşmada ifade veren Cuma Akkaya, boşandığı eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini belirterek, “Bu olanlar bir anlık öfkeyle oldu. Pişmanım, tahliyemi istiyorum" dedi. Mahkeme, sanığın tahliye talebini reddetti. Duruşma, tanıkların dinlenmesi için ertelendi.

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