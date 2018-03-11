Eski eşini pompalı tüfekle vurup öldürdü

Olay, Gölköy ilçesi Ahmetli Mahallesi'nde meydana geldi. Nihat K. eski eşi 5 çocuk annesi Lale Yanık'ın yaşadığı eve gitti. Burada ikili arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Nihat K. yanında getirdiği pompalı tüfekle Yanık'a ateş ederek öldürdü.Kaynak: DHA
Nihat K., İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu.
Yanık'ın cesedi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Nihat K.'nin sorgusunun devam ettiği belirtildi.
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