Eski kayınvalide şikayet etti, Erdoğan'a hakaretten dava açıldı

Antalya'da boşandığı eşinin annesi tarafından 2 yıl önce yapılan ihbar üzerine, Kaş eski hakimi Hasan Ç. hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaretten' dava açıldı. Geçen yıl FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan Hasan Ç., cumhurbaşkanına hakaretten yargılandığı davada kendisine iftira atıldığını iddia etti.
2014 yılında Kars'ın Kağızman İlçesi'nden Antalya'nın Kaş ilçesi Asliye Ceza Mahkemesi hakimliğine atanan Hasan Ç., aynı yılın sonlarına doğru şiddetli geçimsizlik nedeniyle öğretmen eşinden boşandı. Ancak Hasan Ç.'nin kayınvalidesi Fatma O. boşanma sonrasında eski damadı hakkında 'cumhurbaşkanına hakaret ettiği' iddiasıyla Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) ihbar mektubu gönderdi. İhbar üzerine HSYK müfettişleri ile Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Hakim Hasan Ç. hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma sonunda Hasan Ç. hakkında dava açıldı.
FETÖ'DEN TUTUKLANDI
Hasan Ç., darbe girişiminden sonra FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanıp meslekten ihraç edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Hasan Ç., suçlamaları kabul etmedi. Üniversite öğrencisiyken tanıştığı Z.N.O. ile 2012 yılında evlendiklerini anlatan Hasan Ç., Kaş'a tayin edildiği 2014 yılında ise şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmaya karar verdiklerini söyledi. Kendisi evde yokken eşinin ailesi eşyaları almak için geldiğinde aralarında tartışma çıktığını anlatan Hasan Ç. şöyle dedi:
“Ben evde yokken eve gelip, bana ait eşyaları da götürmek isteyince aramızda münakaşa yaşandı. Ben kendilerine 28 Nisan 2015 tarihinde 25 bin liralık maddi ve manevi tazminat talepli boşanma davası açmıştım. Onlar da benim hakkımda 250 bin liralık maddi manevi tazminat davası açıp bir de BİMER'e şikayette bulunmuşlar. Daha sonra anlaşmalı boşandık. Bana iftira atıyorlar."
Duruşmada Hasan Ç.'nin eski kayınpederi Hüseyin O. ile ihbarı yapan eski kayınvalidesi Fatma O. da tanık olarak dinlendi. Hüseyin O. şöyle ifade verdi:
“Eski damadım olan sanık, öğretmen kızımla birlikte 2014 yılı şubat tatilinde ziyaretime gelmişti. Sanıkla televizyon haberlerini izlerken o dönemde başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan ekrandaydı. Sanık Erdoğan'ı ekranda görünce, dershane olaylarından bahsetti. Sonra da hakaret içerikli 'Tayyip yanlış yaptı. Pislik üzerine oturuyor' içerikli laflar söyledi. Bunun üzerine kendisine 'Benim tasvip etmediğim şeyleri söyleme' dedim. Bunun üzerine 'Ben görüşümü açıklayamayacak mıyım' diye tepki gösterdi."
EKMELEDDİN İHSANOĞLU'NU ÖVMÜŞ
Eski kayınvalide Fatma O. da, ihbarı kızıyla damadı boşandıktan sonra 2015 yılında yaptığını söyledi. Kızıyla damadı Kağızman'da görev yaptıkları dönemde yanlarına gittiğini anlatan Fatma O., şunları söyledi:
“Televizyon ekranında Recep Tayyip Erdoğan'ı görünce hakaret etti. İsim belirtmeden bu sözü kullandı. O dönemde cumhurbaşkanlığı için muhalefet partileri 'çatı adayı' olarak Ekmeleddin İhsanoğlu'nu göstermişti. Bununla ilgili olarak da 'Çok isabetli bir aday' değerlendirmesinde bulunmuştu. 2014 yılı yaz aylarında Antalya'ya geldiklerinde de hükümet için 'Yargıyı mahvettiler' diye beyanda bulundu."
Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.