Eski kedicikten şok iddia: Acun Ilıcalı da...

Adnan Oktar'ın örgütüyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan eski kadın mürit Ceylan Özgül, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Acun Ilıcalı'nın da eski bir mürit olduğunu iddia etti...

Eski kedicikten şok iddia: Acun Ilıcalı da...
13 Temmuz 2018 Cuma 10:51

Polis, 2 yıl süren takipten sonra dün Adnan hoca ve 234 müridine 4 ilde şafak operasyonu düzenledi. Aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 170 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan yaşları 11 ile 40 arasında değişen 70 kişi Adnan Oktar'dan şikayetçi oldu.

Operasyonun ardından, geçtiğimiz aylarda Oktar'ın yanından firar eden Ceylan Özgül, çeşitli TV kanallarına ve ajanslara verdiği röportajlarla örgütün iç yapısını anlattı.

Öte yandan Twitter hesabından yayınladığı bir mesajda "TV8 de yayın kesilmiş bir hata olmuş sanırım sayın Acun Ilıcalı da eski bir mürid olarak anlattıklarımı teyit edecektir" ifadelerini kullanan Özgül, sosyal medyada bomba etkisi yarattı.

Özgül, daha sonra bu tweetini sildi.

Etiketler; #adnan oktar #acun ılıcalı #ceylan özgül
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