Eski nişanlısını öldürdü, intihar etti

Samsun'da eski nişanlısı 35 yaşındaki Emine Çatal'ı tabancayla öldüren 37 yaşındaki Nihat Güney, aynı silahla intihar etti

Kadın cinayetlerinin sonu gelmiyor. Bir acı haber de Samsun'dan geldi. Alınan bilgiye göre Kadifekale Mahallesi'nde bir kişi eski nişanlısını öldürdü.



Olay saat 10.00 civarında meydana geldi. 37 yaşındaki Nihat Güney, 7 ay önce evlenmek istemediğini belirterek kendisinden ayrılan 35 yaşındaki eski nişanlısı Emine Çatal ile görüşmek istedi. Çatal ile telefonda konuşan Güney, konuşmak istediğini söyledi ve Çatal'ın baba evine gitti. Burada ikili tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Güney, yanındaki tabanca ile Çatal'ı kafasından vurdu. Güney daha sonra da aynı silahla kendi kafasına ateş etti.



Silah seslerini duyan komşuları hemen eve koştu. İkiliyi kanlar içinde gören komşular durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Güney'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olan Çatal ise hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetti.





