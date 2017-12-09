Eski sevgiliyi öldüren yeni sevgili: Emine için her şeyi yaparım

Olay Adana'nın Seyhan İlçesi'nde geçtiğimiz 4 Aralık'ta meydana geldi. Gece sokakta bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polise haber verdi. Polis ekipleri yaptıkları incelemede baş ve boynundan vurularak öldürülen kişinin 41 yaşındaki Serdar Ağırağaç'a ait olduğunu tespit etti.
Araştırma yapan polis ekipleri Ağırağaç'ın eski sevgilisi Emine T.'yi incelemeye aldı. Emine T.'nin 17 yıl önce Osman Ç. ile evlendiği ve bu evlilikten iki çocuğu olduğu öğrenildi. Ancak daha sonra çiftin boşandığı Emine T.'nin de Ağırağaç ile tanışarak onunla yaşamaya başladığı belirtildi. Ekipler Emine T.'nin daha sonra da Ağırağaç'tan ayırlarak sosyal medya üzerinden tanıştığı Nihat Yıldırım ile aşk yaşamaya başladığını öğrendi.
Tehdit etmiş
Alınan bilgiye göre Ağırağaç kendisini terk eden kadını ve çocuklarını ölümle tehdit etti. Bunun üzerine Emine T. de durumu eski kocasına ve yeni sevgilisine anlattı. Emine T., yeni sevgilisi Yıldırım'a eski sevgilisi Ağırağaç'ı ağabeyi olarak tanıttı ve ağabeyinin kendisini ölümle tehdit ettiğini söyledi.
Bunun üzerine eski koca Osman Ç., arkadaşlarıyla birlikte Ağırağaç'ın peşine düştü. Ağırağaç'ı bulan eski koca, yeni sevgiliyi arayarak 'Serdar elimizde' dedi. Bunun üzerine Yıldırım, bir adres verdi ve onu bu adrese getirmelerini istedi. Verilen adrese götürülen Serdar Ağırağaç burada önce dövüldü. Kaçmaya çalışan Ağırağaç daha sonra da Yıldırım tarafından iki yerinden tabanca ile vurularak öldürüldü.
Emine için her şeyi yaparım
Olay sonrası ifadesi alınan cinayet zanlısı Nihat Yıldırım, sevgilisinin Serdar'ı kendisine ağabeyi olarak tanıttığını söyledi. Araştırma yaptığını ve Serdar'ın Emine'nin eski sevgilisi olduğunu öğrendiğini söyledi. Eski koca Osman'ın Serdar'ı kendisine getirdiğini söyleyen Yıldırım, Serdar Ağırağaç ile tartıştıklarını ve kaçmaya çalışınca da vurduğunu söyledi. Yıldırım, "Emine benim her şeyim, onun için herşeyi yapardım. Eski kocası Osman'ı da öldürürdüm" şeklinde konuştu.
İfadeler sonrası Nihat Yıldırım tutuklanırken, Emine T.'ye ise ev hapsi verildi. Osman Ç. olay sonrası kaçarken, arkadaşları ise serbest bırakıldı.