Eski sevgiliyi öldüren yeni sevgili: Emine için her şeyi yaparım

Adana'da Emine T.'nin sevgilisi 2 çocuk babası Nihat Yıldırım ile kadının eski kocası Osman Ç., Emine T.'nin eski sevgilisi olan 41 yaşındaki Serdar Ağırağaç'ı öldürmüştü. Olay sonrası ifadesi alınan yeni sevgili, 'Emine için her şeyi yaparım' dedi

Olay Adana'nın Seyhan İlçesi'nde geçtiğimiz 4 Aralık'ta meydana geldi. Gece sokakta bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polise haber verdi. Polis ekipleri yaptıkları incelemede baş ve boynundan vurularak öldürülen kişinin 41 yaşındaki Serdar Ağırağaç'a ait olduğunu tespit etti.



Araştırma yapan polis ekipleri Ağırağaç'ın eski sevgilisi Emine T.'yi incelemeye aldı. Emine T.'nin 17 yıl önce Osman Ç. ile evlendiği ve bu evlilikten iki çocuğu olduğu öğrenildi. Ancak daha sonra çiftin boşandığı Emine T.'nin de Ağırağaç ile tanışarak onunla yaşamaya başladığı belirtildi. Ekipler Emine T.'nin daha sonra da Ağırağaç'tan ayırlarak sosyal medya üzerinden tanıştığı Nihat Yıldırım ile aşk yaşamaya başladığını öğrendi.



Tehdit etmiş

Emine için her şeyi yaparım