Eskişehir Avukat, Eskişehir Boşanma Avukatı

Bilindiği üzere boşanma davaları yeri geldiğinde güzel yeri geldiğinde de kötü ilerleyebilmektedir

Davayı açanın ne için açtığı ve hangi taleplerde bulunduğu göz önünde bulundurularak haklılık payının da incelenmesi bir hayli zaman alabilir. Hukuksal alanda devletin sizlere göndermiş olduğu baro avukatları olduğu gibi sizlerin de kendi isteğiniz ile özel bir avukat tutma haklarınız bulunmaktadır. Anlaşmalı olan davalar kısa sürede sonuçlanmasından dolayı yeri geldiğinde baro avukatları ile de davanızı sonuçlandırabilirsiniz. Kısa süreli veya uzun süreli evli kalıyor olmanız bir şey değiştirmeyeceğinden dolayı bazen de sırf inat uğruna taraflardan bir tanesi boşanmak istemiyor olabilir. Bundan dolayı karşılıklı kararlar doğrultusunda işlemlerinizi yürütmeniz daha sağlıklıdır diye düşünmekteyiz.

Sorunlu bir evliliğin eşiğinde iseniz ve artık eşinizden ayrılmaya karar verdiyseniz yapacak tek şey mahkemeye boşanma dilekçesinde bulunmak ve boşanma isteğinizi iletmek olmalıdır. Boşanmalarda var ise çocukların velayetleri, mal paylaşımları veya tarafların nafaka talepleri her zaman için karşılaşılmış durumlardır. Yani özellikle de kadınların boşandıktan sonra ki hayatlarını devam edebilmeleri adına nafaka ve çocuk bakımı ücretleri istenebilmektedir. Bu konularda uzman olan ve davalarında son derece başarı kazanmış Eskişehir Boşanma Avukatı ile boşanmanızı daha az zarar ile sonlandırabilirsiniz. Aldatma meselelerinde ise mutlaka aldatmayı ispatlayacak delillerin veya şahitlerinde mahkemeye sunulması gerekebilir. Bu incelemeler sonrasında ise bazen hâkim tek celse de bile boşanmanızı gerçekleştirebilir.

Bireyler her ne kadar boşanmak için evlenmiyor olsa bile kimi durumlarda şartlar onların yollarını ayırabilir. Yani kişi çok sevmiş olsa bile buna rağmen atlatamadığı konular daha ağır bastığından dolayı boşanmayı göze alabilmektedir. Tatbikîde mahkeme tarafından evliliklere bir şans daha verildiğini biliyor olsak da kişiler karar verdikten sonra boşanma mutlaka bir şekilde gerçekleşmektedir. Davaların kimin tarafından açılıyor olması fark etmeyeceğinden dolayı kimi zaman tek taraflı, kimi zamanlarda da iki taraflı davalar açılabilir. Bunun için Eskişehir Avukat bürolarında arayış yaparken bu ayrıntıları mutlaka dile getirmeli ve bu yönde ilerleme yapılmasını sağlamalısınız. Devamında ise süreçler istediğiniz şekilde ilerleyebilir.



