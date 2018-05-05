Evdeki kitapları çalıp bu notu yazmışlar!

Bilecik'te bağ evine giren hırsızlar, evdeki kitapları çalıp buzdolabının üzerine 'Hacı abi kitaplar için saol, senin sayende okur-yazar olduk' yazısı yazdı

Evdeki kitapları çalıp bu notu yazmışlar!
05 Mayıs 2018 Cumartesi 10:15

Olay, Bilecik Karasu Yaşam Adası Değirmen mevkiinde meydana geldi. Erol Öztürk'e (70) ait 2 katlı bağ evine giren hırsız ya da hırsızlar, evde ziynet eşyası ve para bulayınca Atatürk ile ilgili kitapları çaldı. Şüpheliler daha sonra evdeki buzdolabının üzerine 'Hacı abi kitaplar için saol, senin sayende okur-yazar olduk' yazını yazdı, evin tavanına da bıçak sapladı. Öztürk, hırsızların yakalanması için güvenlik güçlerine müracaatta bulunduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

"Hırsızlar duvara tahta dayayıp balkondan içeriye girmişler. Hırsızlık amaçlı değil. Bir malzeme almıyor. Camı kırmışlar, duvara ketçap sıkmışlar. Ne varsa dolabın içinde almışlar yere atmışlar. Televizyonu indirmişler yerinden, tavana bıçak saplamışlar. Birgün önce akşam saatlerinde burayı kilitledim gittim. Ertesi gün açtım ki kapıyı rezalet. Yani ben bu yaşıma kadar böyle bir şey görmedim. Ben bir televizyon kanalından kitap getirttim, Atatürk ile ilgili. Onları torunlarıma dağıtacaktım okusunlar diye. O kitapları almışlar. Dolabın üzerine de yazı ve altına da altına küfür yazmışlar."


Kaynak: DHA
Etiketler; #bilecik #kitap #kitap hırsızlık
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