Evinde çok yaşlı ya da engelli biri olana ayda 924 TL

Engelli ya da çok yaşlı kişilerle bakanlara her ay 924 TL ödeme yapılıyor

Engelli ya da çok yaşlı olduğu için bakıma muhtaç kişilerle aynı çatı altında yaşayanlara, evde bakım aylığı adı altında ödeme yapılıyor. Bu ödeme 924 lira civarında.



Şu ana kadar 500 bin kişinin yararlandığı uygulama kapsamında 4 milyar liraya yakm ödeme yapıldı. Ancak çoğu kişi uygulamadan habersiz.



Evde bakım aylığı alınabilmesi için tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu raporu gerekiyor.



GELİRE DİKKAT!



Raporda yüzde 50 ve üzerinde engel oranmm tespit edilmiş olması ve 'ağır engelli' bölümüne 'evet' yazılmış olması isteniyor. Evde bakım aylığı alınabilmesi için engelli ve kendisiyle aynı çatı altında yaşayanların kişi başına düşen gelirinin bugün itibarıyla 606.95 liradan az olması gerekiyor. Bu aylık, bakıma muhtaç kişiye değil bakana ödeniyor. Bakıcı, sigortası yoksa isteğe bağlı sigortalı olarak emekliliğe hak kazanabiliyor.



AKRABALAR DA KAPSAMDA



SGK, evde bakım aylığı alan 500 bin kişinin düşük sigorta primiyle emekli olmasını sağlayacak bir çalışma da yapıyor. Düzenlemenin 2017'de çıkması bekleniyor.



Evde bakım aylığını bakıma muhtaç kişinin eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası gibi birinci derece yakınları da alabiliyor. İstenen şartları yerine getirenler en fazla iki farklı engelliye bakabilir.