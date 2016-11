Evine gelip, kızını kaçırmak isteyen genci öldürdü

Düzce'de, 46 yaşındaki Metin C., 14 yaşındaki kızını evden kaçırmak istediğini öne sürdüğü 18 yaşındaki Hazar Uyar'ı av tüfeği vurarak öldürdü

Olay, dün gece Ağa Mahallesi 1961'inci Sokak'ta meydana geldi. G.C., iddiaya göre 1 yıldır arkadaşlık ettiği Hazar Uyar'dan ayrılmak istedi. Buna karşı çıkan Hazar Uyar, geçen 23 Eylül'de kızın evini bastı ve ailenin şikayeti üzerine gözaltına alındı. G.C.'nin önce, "Bana 3 ay zorla tecavüz etti" diyerek suçladığı, ardından şikayetini geri aldığı Hazar Uyar, savcılık sorgusu ardından serbest bırakıldı.



Hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan soruşturma yürütülen Hazar Uyar, geçen 13 Kasım'da G.C.'yi bu sefer sokak ortasında dövüp kendi evine götürdü. Metin C., eve gidip kızını elinden aldığı Hazar Uyar hakkında yeniden şikayetçi oldu.



Hazar Uyar, polis tarafından aranırken, dün gece tekrar kızın evine gitti. G.C.'nin evden çıkmasını isteyen Hazar Uyar ile kızın babası Metin C. arasında tartışma çıktı. Metin C., evden aldığı av tüfeği ile Hazar Uyar'a art arda ateş etti. Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Hazar Uyar, çağrılan ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uyar, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Hazar Uyar'ın, 'adam yaralama, uyuşturucu, hırsızlık' suçlarından poliste 78 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.



Metin C. ise olayın ardından gözaltına alındı. Sokaklardan topladığı hurdaları satarak geçimini sağlayan Metin C., Hazar Uyar'ın kızını döverek hastanelik ettiği olayın ardından yerel televizyona yaptığı açıklamada, "Kızımla Hazar Uyar arasında bir şeyler olmuş. 'Seviyoruz' dediler. Nasıl aklını çeldi kızımın bilmiyorum. Kızım bizi dinlemiyordu. Devamlı çocuğun yanına gidiyordu. Ben daha önce şikayetçi oldum, ancak kızımı tehdit ettiğini bilmiyorum. En son yapılanlar ortada. Devletimden gerekenin yapılmasını istiyorum. Okula bile göndermedim kızımı. Olaylar ortada" demişti.



'3 AY TECAVÜZ ETTİ'



'G.C. ise "Beni bıçak zoruyla tehdit etti, 'Aileni yakarım' diye. 'Babanı vurdururum' diyordu. 'Kardeşlerini, evini yakarım' diyordu. Bana 3 ay boyunca tehditle tecavüz etti. Beni saçımdan sürükledi. Yumruk attı, tekmeledi. Bıçak sapladı. Beni dereden aşağıya atmaya kalktı. Beni bu hale getirdi" demişti.