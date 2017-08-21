Evlilik programları artık yasak!

İzdivaç programlarıyla ilgili tartışmalara noktayı koyan RTÜK İzleme ve Değerlendirme Daire Başkan Yardımcısı Murat Ellialtı, "Artık evlilik programları olmayacak." dedi

Büyük tartışma konusu olan izdivaç programlarıyla ilgili RTÜK İzleme ve Değerlendirme Daire Başkan Yardımcısı Murat Ellialtı flaş bir açıklama yaptı.



KHK ile kaldırılacağı konuşulan ancak net bir adım atılmayan evlilik programlarıyla ilgili RTÜK'ten son dakika açıklaması geldi. RTÜK İzleme ve Değerlendirme Daire Başkan Yardımcısı Murat Ellialtı artık evlilik programlarının olmayacağını ve başka bir formatta yayınlanacağını açıkladı.



"YAPANLARA ÇOK AĞIR CEZALAR VERİLECEK"



Basın İlan Kurumu'nun düzenlediği toplantıda katılımcıların evlilik programları ile ilgili sorusu üzerine Murat Ellialtı, "Artık evlilik programları olmayacak. Yayıncı kuruluşlar ile görüştük yeni dönemde evlilik programı başka formatta yayınlanacak. Geçen dönem benzeri evlilik programları yapanlara çok ağır cezalar verilecek" dedi.