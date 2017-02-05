Başbakan Binali Yıldırım, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi temel atma Töreni'ne katıldı

İşte Yıldırım’ın burada yaptığı konuşmadan satır başları:



Ey CHP, ey Kemal Bey uyan artık. Türkiye rejimini seçti, 1923'te cumhuriyeti ilan ettik. Cumhuriyeti bugün daha da ileri taşıyacak yeni anayasayı milletimizin huzuruna getiriyoruz.



Her ne kadar siz Meclis'te aslanlar gibi kürsü işgal ederek, ayak ısırarak, burun kırarak bu anayasayı engellemeye çalıştınızsa da başaramadınız. Şimdi söz milletindir. Karar sizindir.



Neden evet diyoruz? PKK hayır diyor, onun için biz evet diyoruz. FETÖ hayır diyor, onun için evet diyoruz. HDP hayır diyor, onun için evet diyoruz.



Hayır'cılara bakın ona göre kararınızı verin. Bölücülüğe evet diyen FETÖ'ye evet diyenlere bu millet Nisan'da referandumda dersini verecek.



Bölücülerden de, FETÖ'cülerden de, vesayetçilerden de evet mührünü vurarak hesabını soracaklardır.