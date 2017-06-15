Fareli evde 3 çocukla yaşam savaşı

MERSİN'de 3 çocuk annesi 40 yaşındaki Lale Kaplan, aylık 200 lira kira ödediği damı akan, farelerin sıklıkla görüldügü tek odalı evde yaşam mücadelesi veriyor

Lale Kaplan, 5 yıl önce eşinden boşanınca çocukları 12 yaşındaki Sezer, 6 yaşındaki Semih ve 3 yaşındaki Seymen ile ortada kaldı. Merkez Akdeniz İlçesi Mesudiye Mahallesi'ndeki evde yaşam savaşı veren aileye, Aile Meclisi Derneği İl Başkanı Yasemin Hatice Kurt ve yönetim kurulu üyeleri yetişti. Eşinden ayrıldıktan sonra kendi imkanları ölçüsünde çocuklarına bakan Lale Kaplan'a katkı sunmaya çalışan Kurt ve arkadaşları günlük ihtiyaçlarını karşılarken, diğer taraftan Mersin Valiliği'ne başvurarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü aracılığı ile aylık bağlamasını sağladı. Kaplan'a, 'muhtaçlık maaşı' bağlanmasının ardından evi kontrole gelen sosyal hizmet uzmanları Lale Kaplan'a, çocukların sağlıksız bir ortamda büyüttüğü uyarısnda bulunarak, 'ruh ve beden ile sağlıklı bir ortama alınmaları halinde çocukların kendisinden alınarak Yetiştirme Yurdu'na verilerek devlet korumasına alınacağı' uyarısında bulundu.



Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nce kendisine bağlanan 682 TL'lik yardımla geçinmeye çalışan Lale Kaplan, bu paranın 200 TL'sini damı akan, farelerin cirit attığı eve kira olarak verdiğini, diğeri ile de geçinmeye çalıştıklarını söyledi. Tek isteğinin sağlıklı bir evde çocukları ile birlikte yaşamak olduğunu ifade eden Kaplan, "Ben 3 çocuğumla 4.5 yıldır bu evde yaşıyorum. 200 lira kira veriyorum. Tuvaleti ve banyosu dışarıda, bir göz oda da oturuyoruz. Burada yiyoruz, içiriyoruz, yatıyoruz, çocuklarım ders çalışıyor. Çocuklarımla burada çok zor şartlarda yaşıyorum" dedi. Çocuklarını mutlaka sağlıklı bir ortama alması gerektiğini ifade eden Kaplan şöyle devam etti:



"Ben çok zor durumdayım. Aldığım para ile evimi geçindirip ancak kirasını veriyorum. Ben dilenci değilim. Sadece çocuklarımın daha sağlıklı bir ortamda yaşamasını istiyorum. Eğer 15 gün içerisinde çocuklarıma sağlıklı bir ortam yaratamazsam elimden alınacaklar" diye konuştu.



Aile Meclisi Derneği İl Başkanı Yasemin Hatice Kurt, dernek olarak ailenin gündelik ihtiyaçlarını karşıladıklarını ancak yetersiz kaldıklarını vurgulayarak yardımseverlerden destek istedi.







Kaynak: