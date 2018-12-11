Fatih Portakal'dan Sözcü tepkisi: Yarın beni de alırlar

Gazeteci Fatih Portakal, Sözcü gazetesi yazarları ve çalışanları hakkında hazırlanan iddianame ile ilgili olarak, "Yok artık gündemine geldik. Herkes FETÖ'cü olarak alınabilir bu sözü bu cümleyi kurduktan sonra yarın beni de alırlar sizi de alırlar herkesi alabilirler." dedi

Fatih Portakal, Fox TV yayınında Sözcü yazarları Emin Çölaşan, Necati Doğru ve çalışanları hakkında hazırlanan iddianame ile ilgili, “Yok artık dediğimiz olay Emin Çölaşan yılların gazetecisidir. Necati Doğru yılların gazetecisidir… Ergenekonla başlayan Balyozla devam eden o kumpas davalarına nasıl tavır aldıklarını bilirsiniz… Sayın savcı üye olmamakla diye bir tabir kullanıp FETÖ suçlaması yöneltiyor” ifadesini kullandı.

“YARIN BENİ DE ALIRLAR SİZİ DE ALIRLAR”

Portakal, savcının iddianamesinden, “Şekil olarak FETÖ’ye karşı olmak, ağır şekilde eleştirmek, örgütle davalı ya da davacı olmanın hatta açıkça hakaret etmenin başlı başına FETÖ’yü desteklememek ya da esasta FETÖ’cü olmamak sonucunu doğurmayacağı” bölümünü hatırlatarak, “Bu sözü bu cümleyi kurduktan sonra yarın beni de alırlar sizi de alırlar herkesi alabilirler. Ama geçmişte manşet atanlar kitap yazanlar onlara dokunulmaz. Bu ülkede Genelkurmay Başkanı bile gözaltına alınmıştı…” dedi.