Feci orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dün çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Feci orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
14 Ekim 2018 Pazar 15:02

İlçeye bağlı Kuzuculu Mahallesi Kaledibi mevkisinde dün akşam saatlerinde çıkan yangın halen devam ediyor. Yüksek kesimlerdeki yangına 4 helikopter, bir uçak, 25 arazöz, 2 dozer, bir greyder, 10 su tankı ve 150 işçiyle müdahale ediliyor.

Jandarmanın da geniş güvenlik aldığı bölgede, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de söndürme çalışmaları için su takviyesi yapıyor.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yaptığı açıklamada, 15-20 hektar alanda etkili olan yangının yerleşim yerlerini tehdit etmediğini belirterek, "Yangın yüzde seksen kontrol altına alındı. Derin vadiler olması nedeniyle yol çalışması yapmakta zorlanıyoruz. En kısa sürede tamamen kontrol altına almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #yangın #hatay #söndürme #Dörtyol #orman
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