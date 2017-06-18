Feribotta telef olan köpeklerine nekropsi yaptırdılar

İSTANBUL’dan Muğla’ya tatile giden İpek ve Orçun Orhan kardeşlerin 8 yaşındaki 'Golden Labrodor' melezi 'Sushi' isimli köpekleri İDO’ya ait Adnan Menderes Feribotu’nda telef oldu. Köpeklerinin ihmal sonucu öldüğünü iddia eden Orhan kardeşler, 'Sushi’ye yapılan nekropsinin sonucunda çıkacak rapora göre suç duyurusunda bulunacak

İstanbul'dan tatil için Muğla'ya gitmek için yola çıkan 29 yaşındaki İpek ve kardeşi 25 yaşındaki Orçun Orhan, 8 yaşındaki köpekleri 'Sushi'yi de alarak dün sabah Yenikapı'dan İDO'ya ait 'Adnan Menderes' feribotuna bindi. Orhan kardeşler görevlilerin uyarısı üzerine köpeklerini evcil hayvanların taşındığı bölüme bıraktı. Yaklaşık 2 saat süren yolculuğun ardından Bandırma'ya gelince almak için yanına gittikleri 'Sushi'nin, ağzından kan geldiğini ve telef olduğunu gören Orhan kardeşler şoke oldu.Hayvanın ihmal sonucu öldüğünü söyleyen iç mimar İpek ve üniversite öğrencisi kardeşi Orçun Orhan, telef olan köpeği otomobillerine koyup nekropsi (hayvanlara yapılan otopsi) yaptırmak üzere Bursa'da Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne götürdü.Orhan Orçun, "Biz feribota bindiğimizde köpeğimizin arabada kalmasını, dışarıya çıkarmayacağımızı söylemememize rağmen görevliler bunun yasak olduğunu, köpeğin klimalı bölümdeki kafeslere koyulması zorunluluğu olduğunu söyledi. Sorun olup olmayacağını sorunca, 'Feribotta hayvanlar bu şekilde taşınıyor, bir sorun olmaz' deyince köpeğimizi teslim ettik. İki saatlik yolculuğun ardından köpeğimizi almaya gittiğimizde kafeste köpeğimizin ağzında kan ve kusmuk olmuş bir şekilde hareketsiz yatıyordu, sonra veterinere götürdük hayata dönmesi için adrenalin iğnesi yaptılar ama fayda etmedi, veteriner ölümün bir saat önce olduğunu belirterek kesin ölüm sebebini öğrenmemiz için rapor tutup bizi Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine gönderdi" diye konuştu.İpek Orhan ise Sushi’nin köpeğimizin daha önceden bir rahatsızlığı olmadığını bildirerek, "Sürekli veterinere görüyor, aşılarını düzenli olarak yaptırıyorduk. Sushi'yi kafese sokmaya çalıştım ama köpek bile girmek istemiyordu. Ben de yetkililere 'Köpeğim buraya girmiyor. Zaten çok havalandırmalı görünmüyor.' dedim. Onlar da bütün köpeklerin buralara girdiğini belirterek, havalandırma konusunda hiçbir sıkıntı olmadığını söylediler. Ben de 'En azından burada bekleyeyim. Köpeğimi kafese sokmayayım' dedim. Bunu da kabul etmediler. Mecburen kardeşimle zorla kafese soktuk" dedi.Olayın peşini bırakmayacaklarını belirten İpek Orhan, "Adli Tıp raporuna göre ölüm nedeni kesinleştikten sonra dava süreci işleyecek. Burada çok büyük ihmal var. Veterinerin bize verdiği raporda 'Hipoksi' olarak geçiyor. Vücut ısısının da normalden daha fazla olduğunu belirten bir rapor. Çıkacak kesin sonuca göre durumu değerlendireceğiz" dedi.