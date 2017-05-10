FETÖ'nün imamı, polisten kaçarken düşüp öldü

Balıkesir'deki FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda polisten kaçmak isterken apartmanın 3'üncü katından düşen, örgütün 'Erzurum İrşad İmamı' olduğu ileri sürülen 59 yaşındaki Mustafa Hikmet Kayapalı öldü. 18 ilde düzenlenen operasyon kapsamında 40 kişinin gözaltına aldığı öğrenildi.



Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin 'Erzurum İrşad İmamı' olduğu öğrenilen Mustafa Hikmet Kayapalı'nın Balıkesir'in Karesi İlçesi'ne bağlı Paşaalanı Mahallesi'nin Çengel Caddesi'ndeki bir apartmanda toplantı yaptığı bilgisine ulaştı. Bugün saat 01.00'de operasyonun düğmesine basan ekiplerin geldiğini fark eden Kayapalı, kaçmak isterken, apartmanın 3'üncü katındaki balkondan düştü.



Balkon korkuluklarıyla birlikte yere çakılan Kayapalı, olay yerinde yaşamını yitirdi. Örgütün 'İrşad imamları'na yönelik 18 ilde düzenlenen operasyonda ayrıca 40 kişinin gözaltına aldığı belirtildi.