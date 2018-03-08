FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon: 121 gözaltı kararı

FETÖ/PDY'nin “Kadın yapılanması"na yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 29 ilde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 33 kişi arasında Fetullah Gülen'in yeğeni Fatmanur Gülen ile Adil Öksüz'ün baldızı Belkıs Nur Tetik'in de yer aldığı belirtildi. Operasyonların sürdüğü kaydedilirken toplam 121 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi.
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