FETÖ operasyonunda saksıdan çıkan şaşırttı!

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenleyen polis, 17 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden birinin evinde yapılan aramada, balkondaki saksının içine gömülü taşınabilir hard disk ele geçirildi

19 Ekim 2018 Cuma 14:10

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kentte iş yeri bulunan ve bazı kurumlarda yöneticilik yapan 21 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polis, önceden belirlenen adreslere 'şafak operasyonu' düzenledi. Operasyonda 17 kişi yakalanıp, gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve işyerlerinde arama yapıldı. Şüphelilerden birinin evinde yapılan aramada, balkondaki saksının içine poşetle gömülü taşınabilir hard disk ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #mersin #fetö #fetö operasyonu
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