Haber Kaynağı: DHA

Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan yayın yapan 'www.dimokratiki.gr' internet sitesinin haberine göre, dün Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin Rodos Adası açıklarında sürüklenirken bulduğu 8 metrelik lastik bot içerisinde 45 Suriyeli ve Afganistan uyruklu kaçak ile yaşları 34, 39 ve 40 olan 2'si kadın 3 Türk öğretmenin bulunduğu belirtildi. Türk öğretmenlerin ABD'ye iltica talebi ile Yunanistan'a kaçtıklarının tespit edildiği kaydedildi.Haberde, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan arananlar listesinde bulunan 3 öğretmenin, kaçaklardan ayrılarak Rodos Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüp sorgulanmaya başlandığına yer verildi. Öğretmenlerin yanlarında bağlı bulundukları kurumlara ait resmi evrakların da bulunduğu ileri sürüldü.