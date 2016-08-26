26 Ağustos 2016 Cuma
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • FETÖ'den aranan 3 öğretmen Rodos'a kaçtı

    Muğla'nın Marmaris İlçesi'nden lastik botla Yunanistan'ın Rodos Adası'na giden kaçaklar arasında, FETÖ/PDY operasyonunda aranan 2'si kadın 3 öğretmenin de bulunduğu ileri sürüldü

    26 Ağustos 2016 Cuma 13:51
    FETÖ'den aranan 3 öğretmen Rodos'a kaçtı
    Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan yayın yapan 'www.dimokratiki.gr' internet sitesinin haberine göre, dün Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin Rodos Adası açıklarında sürüklenirken bulduğu 8 metrelik lastik bot içerisinde 45 Suriyeli ve Afganistan uyruklu kaçak ile yaşları 34, 39 ve 40 olan 2'si kadın 3 Türk öğretmenin bulunduğu belirtildi. Türk öğretmenlerin ABD'ye iltica talebi ile Yunanistan'a kaçtıklarının tespit edildiği kaydedildi.

    Haberde, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan arananlar listesinde bulunan 3 öğretmenin, kaçaklardan ayrılarak Rodos Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüp sorgulanmaya başlandığına yer verildi. Öğretmenlerin yanlarında bağlı bulundukları kurumlara ait resmi evrakların da bulunduğu ileri sürüldü.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Fetö, Fetö öğretmen Kaçma

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Gülseren E. YENİÇAY Gülseren E. YENİÇAY Fuar, sıcağı kovacak mı?
  • Kaan ALİŞAN Kaan ALİŞAN Faiz daha da düşebilir
    • GAZETE MANŞETLERİ
    SON DAKİKA
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    banner160
    LİNKLER
    Öneriler
    E-GAZETE
    SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    ARŞİV

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2016 © Copyright © 2010 İzmir Haber Ekspres / İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz