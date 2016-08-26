Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan yayın yapan 'www.dimokratiki.gr' internet sitesinin haberine göre, dün Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin Rodos Adası açıklarında sürüklenirken bulduğu 8 metrelik lastik bot içerisinde 45 Suriyeli ve Afganistan uyruklu kaçak ile yaşları 34, 39 ve 40 olan 2'si kadın 3 Türk öğretmenin bulunduğu belirtildi. Türk öğretmenlerin ABD'ye iltica talebi ile Yunanistan'a kaçtıklarının tespit edildiği kaydedildi.
Haberde, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan arananlar listesinde bulunan 3 öğretmenin, kaçaklardan ayrılarak Rodos Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüp sorgulanmaya başlandığına yer verildi. Öğretmenlerin yanlarında bağlı bulundukları kurumlara ait resmi evrakların da bulunduğu ileri sürüldü.
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