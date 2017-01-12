Feyzioğlu'ndan yeni anayasa tepkisi: Böyle bir sistem...

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, yeni anayasaya ilişkin tepkisini video ile dile getirdi

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Twitter hesabından yeni anayasa görüşmelerine ilişkin görüntülü açıklama yaptı. Feyzioğlu'nun "Dünyanın en azılı terör örgütlerinin saldırısı altındayız. Milli birliğimizi korumak zorundayız. Bu Anayasa zorlaması neden?" başlığıyla yayınlanan 1 dakika 9 saniyelik konuşması şu şekilde: "İyi günler mutlu yarınlar diliyorum. Hepinizi saygı ile selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı makamı önemlidir. Çünkü cumhurbaşkanlığı, Türk milletinin ülkesi ile bölünmez bütünlüğünü temsil eder. Biz birlikte Türk milletiyiz. Hepimiz Türk milletini oluşturuyoruz. İktidarı, muhalefeti hepimiz Türk milletinin asli parçalarıyız. Peki cumhurbaşkanının Türk milletinin tamamını değil sadece mensup olduğu genel başkanı olduğu siyasi partinin tabanını temsil etmesini ister misiniz? Böyle bir sistem, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü tehlikeye sokmaz mı? Türkiye dünyanın en azılı terör örgütlerinin ve arkalarındaki güçlerin saldırısı altındayken biz buna karşı ancak milli birliğimizi koruyarak bir direnç gösterebilirken bu anayasa dayatmasının sebebi nedir? Takdir yüce Türk milletinin, takdir sizin."