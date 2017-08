Filiz Aker, kendi yaptırdığı mezara gömüldü

Beşiktaş'ta bir otelin odasında sunucu Vatan Şaşmaz'ı silahla vurarak öldürdükten sonra intihar eden Filiz Aker, bugün Tuzla'da toprağa verildi. Filiz Aker'in ağabeyi Sümer Bayer, kardeşinin 21 Ağustos tarihinde Vatan Şaşmaz ile görüştüğünü iddia ederek, " 'Dostum, arkadaşım dediğim insanlar bana niye ihanet ediyor, bunu soracağım' dedi bana" diye konuştu. Aker, cenaze namazının ardından Tuzla Mezarlığı'na götürülerek kendi yaptırdığı mezara gömüldü

Filiz Aker için bugün öğle namazının ardından Tuzla Sultan 1. Ahmet Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Aker'in cenaze törenine, cezaevinde bulunan ağabeyi Sümer Bayer izin alarak katıldı. Cenaze törenine Aker'in ablası Eda Eren, olay günü olayın gerçekleştiği otelde bulunan yeğeni Dora Ercan ve yakınları katıldı.



Cenaze töreninden önce gazetecilere açıklama yapan Filiz Aker'in ablası Eda Eren, "İkisi adına da çok üzgünüm. İki cana üzgünüm. İsterdim böyle bir şey olmasın. Hiç bir zaman olmasın. Rabbim affetsin onu, nurlar içinde yatsın. İki can almak çok günah. Katillik çok kötü, o da çok büyük günah, biliyorum. Can alan cehenneme girer çıkar. Rabbim bağışlar onu. Demek ki bir iblis girdi içine bir aldanma oldu. O çok oynardı, mutsuzken bile gülerdi. O huyları vardı onun, belli etmezdi. Vatan ile çok eski arkadaş olduklarını biliyorum, birlikte aynı binada otururken arkadaşlardı. Devam etti arkadaşlıkları. Olmuştur 11-12 sene. Mezarlığı hazırladı, 'sana da yaptırdım' dedi. Süleyman ağabeyimin de mezarını almış. 'Sen kafayı yedin ama hadi hayırlısı' dedim. 'Sen öyle san, ben bildiklerimi biliyorum, sen bilmezsin' dedi" diye konuştu.





'FİLİZ İLE VATAN'IN İLİŞKİSİNİ BEN BİLİYORUM'



Kaldığı cezaevinden aldığı izinle cenaze törenine katılan ağabeyi Sümer Bayer ise, "Sevenlerimizin, özellikle benim başım sağ olsun. Vatan arkadaşımızı da Allah nur içinde yatırsın, ailesine sabır versin. Hayatımda ağlamamıştım, ama bugün benim kızım beni ağlattı. Onun bana çok önemli vasiyeti oldu, bilmem gereken her şeyi bana söyledi. Hepsi bende saklı. Önümüzdeki günlerde bilmeniz gereken bir şey olursa sizlere söyleyeceğim. Ben Filiz'in Aga'sı idim. Ben onun platonik aşkıydım. O da benim platonik aşkımdı. O benim kırmızı çizgimdi. Ben de onun kırmızı çizgisiydim. Filiz ile Vatan'ın ilişkisini ben biliyorum. Başka bilenler hepsi yanlış biliyor, yanlış söylüyor. Vatan ona 'abla' diye hitap ederdi. Ben 21'inde buluştuklarını biliyorum. Otelin dışında da buluşmuş olabilirler. Borsacı ile bankacı ile ilgili... Dedi ki, 'dostum, arkadaşım dediğim insanlar bana niye ihanet ediyor, bunu soracağım' dedi. Başka şeyler de konuşmuşlar, onlar bende gizli kalsın. Öbür tarafın acısı, çoluk çocuğu var" şeklinde konuştu.





'BU İŞ BÖYLE BİTMEDİ, BİTMEYECEK'



Bayer, "Bıraktığı mektubu hem okuyup hem ağladım, sonra da yaktım banyoda. O benim sadece hafızamda kalacak. Bu iş böyle bitmemeli, bitmeyecek. Son konuştukları üç dakikaya hiç kimse vakıf değil. Allahtan başka hiç kimse o üç dakikada ne olduğunu, Filiz'in onu öldürmeye şeyine nasıl geldiğini bilmiyorum. Filiz dominant karakterli bir bayandı. Karşısındaki insanın sululuk hareketlerinden hiç hoşlanmaz. Hemen kaldırır kovardı masadan" dedi.





KENDİ YAPTIRDIĞI MEZARA GÖMÜLDÜ



Aker'in cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazında sonra Tuzla Mezarlığı'nda 2 ay önce kendi yaptırdığı mezarda toprağa verildi.