Fırat Kalkanı'nda 88. gün: 12 PKK'lı, 8 DEAŞ'lı öldürüldü

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında dün 12'si PKK/PYD, 8'i DEAŞ mensubu olmak üzere 20 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek sınır güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek amacıyla 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nda 88'inci güne gelindi.



Karadağ bölgesinde karadan sağlanan yoğun ateş desteğiyle muhalif unsurlardan oluşan 7 Özel Görev Kuvvet Grubu tarafından 2 meskun mahalde kontrol sağlandı. Buralarda tam kontrol sağlanması için mayın ve el yapımı patlayıcı temizliği faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi.



Dünkü çatışmalarda 2 muhalif yaralandı, 12'si PKK/PYD, 8'i DEAŞ mensubu 20 terörist etkisiz hale getirildi.



DEAŞ mensuplarınca, El Bab'ın batısında yer alan Al Kufayr bölgesinde 2 tanka güdümlü tanksavar roketiyle saldırı yapıldı. Saldırı sonucu personelde herhangi bir zayiat meydana gelmedi, iki tank hafif hasar aldı.



Öte yandan, muhalif unsurlarca, harekatın başlangıcından bu yana bin 780 kilometrekare alanı kapsayan 214 meskun mahalde kontrol sağlandı.



Hedef tespit vasıtalarıyla belirlenen 88 DEAŞ hedefiyle 6 PKK/PYD hedefine atış yapılarak, teröristlerce kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlar imha edildi.



Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından hava harekatı icra edilmezken, ani çıkacak hedeflere yönelik olarak "yerde bekler" uçak görevlendirildi. Koalisyon güçleri tarafından da hava harekatı icra edilmedi.



DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerince bir mayın ve 50 el yapımı patlayıcı kontrollü olarak imha edildi.



Harekatın başından bugüne kadar çoğu tuzaklanmış 40 mayın ve bin 637 el yapımı patlayıcı, kontrollü olarak etkisiz hale getirildi.