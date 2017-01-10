Fırat Kalkanı'nda kayıp olan iki askerden acı haber geldi

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, 29 Kasım 2016'da irtibatın kesildiği askerlerden acı haber geldi. Astsubay Muhammet Duran Keskin ve Astsubay Kıvanç Kaşıkçı'nın şehit olduğu açıklandı

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 29 Kasım 2016'da irtibat kesilen ve El Bab bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Kıvanç Kaşıkçı ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Duran Keskin'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından Asri Mezarlık'taki gasilhaneye getirildi.



TÖREN DÜZENLENDİ



Asri Mezarlıkta işlemlerin ardından şehitler Piyade Astsubay Üstçavuş Kıvanç Kaşıkçı ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Duran Keskin'in cenazeleri, askeri kortej eşliğinde Gaziantep Havalimanına getirildi. Burada düzenlenen törene, Vali Vekili Alaaddin Serdar Polat, Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ömer Ersever, Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, askeri ve sivil erkan katıldı. Şehitlerin naaşı, daha sonra Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki uçakla Adana ve Çanakkale'ye uğurlandı.



BABAEVİNE TÜRK BAYRAĞI ASILDI



Astsubay Kıvanç Kaşıkçı'nın şehit olduğu haberi Çanakkale'de yaşayan ailesine verildi. Kaşıkçı'nın Esenler Mahallesi Bülent Dikmener Caddesi'nde bulunan babaevine gelen Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Tayyar Erten ile İl Emniyet Müdürü Celal Sel aileye şehadet haberini iletti. Bu sırada fenalaşan baba Ramazan Kaşıkçı, sağlık ekipleri tarafından hazır bekletilen ambulansla Çanakkale Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Şehit astsubayın babaevine büyük Türk bayrağı asıldı.



ADANA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



Kayıp olan diğer asker Muhammet Duran Keskin'in, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi 46140 Sokak'ta ikamet eden annesi Elif Keskin'e oğlunun şehadet haberi, askeri yetkililerce iletildi. Acı haberi alan aile büyük üzüntü yaşadı. Şehidin baba ocağının bulunduğu sokağa belediye görevlileri tarafından taziye çadırı kuruldu. Babası Şaban Keskin'i yaklaşık 5 yıl önce kaybeden şehidin kendisi gibi astsubay olan eşi Gökçe Keskin'in de Ankara'da görev yaptığı öğrenildi.