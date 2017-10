Gar saldırısının 102 kurbanı İzmir'de anıldı

Ankara'da iki yıl önce miting öncesinde Gar Kavşağı'nda düzenlenen bombalı terör saldırılarında hayatını kaybedenler İzmir'de anıldı

Ankara Garı önündeki kavşakta 102 kişinin hayatını kaybettiği 10 Ekim 2015 tarihindeki bombalı terör saldırının ikinci yıl dönümünde İzmir'deki bazı siyasi parti, sendika, dermek ve sivil toplum örgütü üyeleri, Alsancak semtindeki Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde toplandı. CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel de gruba destek verdi. Saldırının olduğu saat olan 10.04'de başlayan anmada, ilk olarak hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. Ardından grup adına basın açıklamasını KESK İzmir Dönem Sözcüsü Mustafa Güven yaptı. O gün miting için Ankara'da toplananların iki canlı bombanın saldırısına uğradığını hatırlatan Güven, "Yüreği insan sevgisiyle ve barış özlemiyle dolu 102 arkadaşımız patlamalarda yaşamını yitirdi. 500'e yakın arkadaşımız ise çeşitli biçimlerde yaralandı. Yaralılar arasında çok sayıda arkadaşımız farklı organ kayıplarına uğrayarak hayatlarını devam ettiriyor. Yaşanan bu büyük katliamın acısı yüreklerimizi yakmaya devam ediyor. Müfettiş raporlarına ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nin lehimizdeki kararına rağmen, olayda ihmali bulunan kamu görevlilerinin yargılanması talebimizi görmezden gelen mahkeme heyetine, öfkemiz devam ediyor. Yitirdiğimiz arkadaşlarımızı anmamıza, katliamı kınamamıza her defasında engel olmaya çalışan, her ekim ayı başında gösteri yasağı ilan eden Ankara Valiliği'ne öfkemiz devam ediyor" dedi.



DEĞERİ BUGÜN ORTAYA ÇIKTI



10 Ekim Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi'yle, savaş atmosferine, çatışma ve katliamlara dur demek istediklerini de söyleyen Mustafa Güven, "On binlerce yol arkadaşımız ile Ankara'da bir araya gelmiştik. Adeta bugün giderek bir savaş sarmalı içerisine hapsedilen Türkiye'yi öngörmüştük. Savaşlar olmasın, analar ağlamasın demiştik. O günkü o barış çığlığının Türkiye için Ortadoğu için ve dünya için ne kadar ne kadar değerli olduğu her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. AKP ve Saray, 15 Temmuz gününe kadar izlediği savaş yanlısı politikayı, 15 Temmuz'un ardından tam anlamıyla bir sivil darbe ve diktatörlük rejimine çevirdi. Suruç katliamından beri bir patlamalar ve ölümler ülkesine dönüşen Türkiye, bunların üzerine bugün yaralanma ve ölümlerin kanıksandığı bir ülke halini almıştır. Tüm bunlara karşı duran, ülkenin içinde bulunduğu bu savaş atmosferine karşı ses çıkaran muhalif kesimler, dün patlamalarla, bugün yürütülen cadı avı ile susturulmak istenmektedir" diye konuştu.



Saldırıda hayatını kaybedenlerden bazılarının yakınları da, basın açıklamasında konuştu. Gerçeğin ortaya çıkmasını istedi ve adalet istediklerini ifade etti. Mustafa Güven de gerçeğin ortaya çıkması için çabalarının süreceğini dile getirdi.