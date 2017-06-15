Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bilgin: Gazetecilik suç değildir

GAZETECİLER Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında MİT’e ait TIR’ların durdurulmasıyla ilgili görüntülere ilişkin görülen davada 25 yıla mahkumiyeti ve tutuklanması kararını 'İnanılmaz' buldu. Bilgin yaptığı yazılı açıklamada, "Umudumuz, bir gün Türkiye'nin serbest ve gazetecilerin görevlerini korkusuzca yapabilecekleri bir ülke haline gelmesidir" dedi

Yaşanan gelişme ile ilgili açıklama yapan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Enis Berberoğlu ile ilgili mahkeme kararının son dönemde Sözcü gazetesi ile ilgili yaşanan 'esef verici' gelişmelere bir yenisinin eklendiğini söyledi. Bilgin, gazeteci Oğuz Güven’in tutuksuz yargılanması kararını gölgeleyen bu mahkeme kararını anlamakta zorlandığını vurguladı. Bilgin, iddianamede 'Fetö üyeliği' ve 'MİT Tırlarıyla ilgili haber yapılması' olduğunu hatırlatarak, "Berberoğlu ile ilgili Fetö üyeliği diye bir şey söz konusu değil. Bahse konu haber, bırakın haberciliğin, haber yapmanın suç olamayacağını, daha önce birçok yerde yayınlanmış bir konu. Olmayan suça ceza veriliyor, bu kabul edilebilir bir durum değil" dedi.



Gazeteciliğin suç olamayacağını vurgulayan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bilgin "Gazeteciliğin sağcısı, solcusu, candaşı, yandaşı olamaz. Haberciler halkın haber alma hakkı için çalışan kişilerdir. Halkın haber alma hakkını yerine getirirler. O nedenle de yerel ve uluslararası hukuk ve sözleşmelerle koruma altındadırlar. Bugün hapisteki gazeteci sayısı 160’ı geçmiştir. Türkiye buna layık değildir" dedi.



Bilgin, Berberoğlu ve diğer birçok gazetecinin ikametlerinin belli olduğunu, kaçma şüphesi iddiasının 'komik' ve 'anlamsız' olduğunu belirterek tutukluluğun istisna, tutuksuz yargılamanın kural olduğunun sadece belli bazı davalarda bazı kişilerle ilgili hatırlanmasını kınadığını' kaydetti. Bilgin, "Umudumuz bir gün Türkiye’nin serbest ve gazetecilerin görevlerini korkusuzca yapabilecekleri bir ülke haline gelmesidir" dedi.

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