Gaziantep'te iki grup çatıştı: 2 ölü

Gaziantep'te iki grubun çatışması kanlı bitti. Olayda 2 kişi öldürüldü

Gaziantep'te iki grup çatıştı: 2 ölü

Alınan bilgiye göre sabaha karşı Gaziantep'in 23 Nisan mahallesinde iki grup silahla çatışmaya başladı. Bir süre çatışan gruptan 32 yaşındaki Ökkeş Avcı ve 22 yaşındaki Savaş Dahan, araçlarına binerek olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Alınan bilgiye göre çatıştıkları kimliği belirsiz kişiler de onlar peşine başka bir araçla takıldı. Bir süre sonra Avcı ve Dahan'ın otomobilini durduran kişiler, ikisini de tabanca ile başlarından vurduktan sonra olay yerinden kaçtı.

Olay yerine gelen polis inceleme sırasında 20'yi aşkın boş kovan buldu. Hayatını kaybeden 2 kişinin cesedi ise otopsisi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ise saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #gaziantep #ölüm #cinayet
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